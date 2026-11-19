Entra en vigencia ley que rebaja el precio de los combustibles y fija techo máximo hasta abril de 2027.

A partir de este jueves 19 de noviembre, las gasolinas disminuyen $39 y el petróleo diésel baja $142 por litro. La normativa establece los valores del 5 de noviembre como límite máximo e incorpora beneficios tributarios y de peajes para el transporte de carga y de pasajeros.

Punta Arenas, 19 de noviembre de 2026.– Tras su publicación en el Diario Oficial el pasado martes, hoy jueves 19 de noviembre entran en vigor las medidas dispuestas en la ley que contiene el alza de los combustibles y mitiga el impacto económico generado por el conflicto en Medio Oriente, escenario que ha elevado los precios internacionales del diésel en aproximadamente un 80% y los de las gasolinas en un 40%.

La normativa establece un régimen excepcional que retrotrae el precio de las gasolinas y del petróleo diésel a los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026, revirtiendo el incremento registrado la semana pasada. Sumado a ello, el petróleo diésel incorpora una rebaja adicional de $100 por litro respecto de dicha referencia, lo que se traduce en una reducción neta de $142 por litro en el diésel y de $39 en las gasolinas.

Estos valores quedarán fijados como límite máximo hasta el 7 de abril de 2027 —sin impedir eventuales disminuciones adicionales si el funcionamiento normal del mecanismo así lo determina—, restableciéndose la operación habitual del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) a partir del 8 de abril de 2027.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el alcance de la medida en la economía de los hogares: “Este fue un importante acuerdo que se generó para, justamente, aliviar la economía de las familias chilenas. Sabemos lo que cuesta el transporte, que el precio de la bencina también puede encarecer el costo de la vida; por tanto, como Gobierno estamos comprometidos, a pesar del contexto internacional, a hacer este esfuerzo fiscal y disminuir efectivamente el precio de los combustibles a partir del día de hoy”.

Operación de las rebajas y medidas complementarias en transporte

La implementación de esta ley conlleva un esfuerzo fiscal estimado en $820.587 millones entre 2026 y 2028, financiado sin generar costos permanentes para el Estado y complementando las acciones previas adoptadas para contener los costos de traslado.

En esa línea, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, detalló el desglose técnico de las disminuciones y el funcionamiento del nuevo límite de precios: “El Gobierno ha generado algunos mecanismos que en principio fueron congelar la tarifa del transporte público, congelar el valor de la parafina, inyectar bonos al transporte menor —como colectivos, taxis y transporte escolar— y ahora nos da una muy buena noticia que es poner un techo máximo de aumento. Ese techo máximo tiene que ver con el valor de referencia al 5 de noviembre, que va a ser el máximo posible al que podrá llegar el precio en este minuto. Vamos a tener una rebaja de 39 pesos en lo que es bencinas y 142 pesos en lo que es diésel —compuesto por 42 pesos de aumento previo y 100 pesos que fueron negociados recientemente con los gremios—”.

Medidas tributarias y de peajes para el transporte en 2027

Adicionalmente, la ley establece instrumentos específicos que regirán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027 para resguardar la continuidad operacional del transporte de carga y de pasajeros:

Recuperación del impuesto específico al diésel: Las empresas de transporte de carga accederán a una recuperación diferenciada según sus ingresos anuales del año calendario anterior: 90% para ingresos de hasta 6.000 UF; 65% para tramos sobre 6.000 y hasta 20.000 UF; y 50% para empresas que superen las 20.000 UF. Asimismo, desde noviembre de 2026 se habilita la compensación de los débitos fiscales negativos con futuros créditos positivos derivados del mismo impuesto, además de permitir la rectificación de declaraciones entre junio y octubre de 2026.

Las empresas de transporte de carga accederán a una recuperación diferenciada según sus ingresos anuales del año calendario anterior: para ingresos de hasta 6.000 UF; para tramos sobre 6.000 y hasta 20.000 UF; y para empresas que superen las 20.000 UF. Asimismo, desde noviembre de 2026 se habilita la compensación de los débitos fiscales negativos con futuros créditos positivos derivados del mismo impuesto, además de permitir la rectificación de declaraciones entre junio y octubre de 2026. Apoyo al transporte público de pasajeros: Se incrementa del 35% al 70% el reintegro parcial de peajes para buses rurales, interurbanos e internacionales, y se establece un nuevo crédito tributario bajo los mismos tramos porcentuales del transporte de carga (90%, 65% y 50% según ingresos anuales), imputable a los pagos provisionales mensuales obligatorios y al impuesto de primera categoría.

Sobre el efecto de estas disposiciones en la cadena logística regional, el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, señaló: “Las empresas de transporte de carga que tienen ventas entre 0 y hasta 6.000 UF podrán descontar del impuesto específico hasta el 90%; las empresas que tienen ventas sobre las 6.000 UF y hasta las 20.000 UF, el 65%; y las empresas de transporte que son más grandes, con ventas sobre las 20.000 UF, descontarán un 50%. Eso es muy importante. También los transportes de pasajeros, tanto interurbanos, rurales e internacionales, podrán descontar el peaje: el peaje que antes se descontaba en un 35%, ahora el descuento será el doble, un 70%. Por lo tanto, creo que es una buena ayuda para el transporte de carga que pega directamente en los costos de producción, por ejemplo de Magallanes, donde los costos de transporte de los alimentos y otros bienes que vienen a la región han visto tarifas muy fuertemente aumentadas en el último tiempo. Esto viene a darles un respiro y permite que nuestros alimentos y nuestras mercaderías no tengan presión hacia el alza en la región”.