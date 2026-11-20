Tres potencias no hacen un mundo multipolar | Marcelo Trivelli | Opinión

La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China, durante la cumbre de APEC, tiene un significado histórico que trasciende los acuerdos que puedan alcanzar. Es el reconocimiento simbólico del fin de una época: la hegemonía estadounidense que surgió tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética.

Después de 35 años de predominio unipolar, China se ha consolidado como potencia económica, tecnológica y militar, mientras Rusia, a pesar de sus dificultades, conserva un poder estratégico y nuclear incuestionable. Estados Unidos sigue siendo una potencia formidable, pero ya no puede imponer unilateralmente las reglas del orden internacional.

Pasar de un mundo unipolar a uno tripolar es una buena noticia, pero insuficiente. Reemplazar la hegemonía de una potencia por el predominio de tres no representa el futuro al que debemos aspirar, aunque sí constituye una señal inequívoca de que la transición ha comenzado. El verdadero desafío es avanzar hacia un mundo multipolar, donde ningún país tenga la capacidad de imponer su voluntad sobre los demás.

Y ese futuro ya comienza a tomar forma. India, con cerca de 1.500 millones de habitantes, es el país más poblado del planeta y una potencia económica y tecnológica en expansión. África, cuya población joven tendrá un peso determinante en las próximas décadas, posee enormes recursos naturales y humanos. Su gran desafío es superar la fragmentación y avanzar hacia una integración que le permita actuar con voz propia en el escenario mundial.

América Latina enfrenta un desafío semejante. Brasil, con más de 200 millones de habitantes, su poder económico y la riqueza estratégica de la Amazonía, tiene condiciones para ejercer liderazgo. Pero ni Brasil ni ningún otro país latinoamericano alcanzará por sí solo la influencia que podemos conseguir mediante la integración regional. Nuestra fragmentación es nuestra mayor debilidad.

Europa también enfrenta una encrucijada. Deberá decidir si continúa dependiendo política, económica y militarmente de Estados Unidos o si fortalece su autonomía estratégica para convertirse en un actor global con capacidad de decisión propia.

En este escenario adquiere especial relevancia el liderazgo del primer ministro canadiense Mark Carney, quien ha reconocido el término del orden internacional conocido y convocado a las potencias intermedias a coordinarse. Es una señal que Chile debe observar con atención.

Somos un país pequeño, geográficamente alejado de los grandes centros de poder, pero con una economía abierta al mundo y una larga tradición de política exterior de Estado. Nuestra fortaleza no está en elegir entre Washington, Beijing o Moscú, sino en diversificar nuestras relaciones, fortalecer el multilateralismo y contribuir a la integración latinoamericana.

El gobierno del presidente Kast, que comenzó con una marcada identificación ideológica con Donald Trump y su renovada doctrina Monroe, ha debido reconocer que las relaciones internacionales se construyen sobre intereses nacionales y no sobre simpatías políticas. Ha hecho bien en dejar atrás sus destempladas declaraciones sobre Ho Chi Minh y los partidos comunistas de Vietnam y China. El pragmatismo diplomático es una obligación cuando están en juego los intereses permanentes de Chile.

La reunión de las tres grandes potencias marca el término de una época, pero no define el futuro. Ese futuro dependerá también de la capacidad de India, África, América Latina y las potencias intermedias para organizarse, cooperar y ejercer influencia.

La multipolaridad no surgirá porque tres potencias decidan repartirse el mundo, sino porque los demás países y regiones seamos capaces de construir poder colectivamente. Chile debe ser protagonista de ese proceso, no un espectador que espera instrucciones de los poderosos.

Marcelo Trivelli