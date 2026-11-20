Autoridades se reúnen en Puerto Williams para fortalecer la atención de salud y proyectar la ampliación del Hospital Cristina Calderón.

El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada, encabezó una jornada de trabajo junto al director (s) del Servicio de Salud Magallanes, el director del recinto asistencial y el consejero regional de la zona.

El encuentro se da tras la reciente obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) para el proyecto de ampliación del establecimiento hospitalario.

Puerto Williams, 20 noviembre 2026.– Con el objetivo de analizar los desafíos sanitarios del territorio más austral del país, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras; el director del Hospital Comunitario Cristina Calderón, Jaime Arteaga; y el consejero regional por la Provincia Antártica Chilena, José Luis Paredes.

La instancia se enmarcó en el despliegue territorial de la autoridad regional de salud en Puerto Williams y permitió revisar en terreno las necesidades para el fortalecimiento de la actividad asistencial del recinto. Durante la jornada, las autoridades evaluaron las brechas y requerimientos propios de un territorio geográficamente aislado, poniendo especial énfasis en las dificultades de conectividad y en las particularidades del modelo de atención local.

Este encuentro se produce en un momento clave para la infraestructura sanitaria de la comuna, luego de que el proyecto de ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón obtuviera recientemente la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Este hito administrativo representa un paso fundamental para seguir avanzando hacia la concreción de las obras.

A través de este trabajo coordinado, las autoridades reafirmaron su compromiso con las prioridades de la salud pública en la provincia, apuntando a garantizar la continuidad de los cuidados y mejorar el acceso oportuno a las prestaciones médicas para todos los habitantes de la zona austral.