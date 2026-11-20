Magallanes, pivote geopolítico de Chile en el hemisferio Sur de América y de cara a la Antártica.

Punta Arenas, 20 noviembre 2026.– La región de Magallanes y de la Antártica Chilena constituye el principal pivote geopolítico, marítimo y energético de Chile en el hemisferio sur, articulando la proyección tricontinental del país hacia el continente blanco, el Pacífico sur y el Atlántico sur.

Su relevancia estratégica se sostiene sobre cuatro ejes fundamentales que hoy cobran mayor vigencia ante las transformaciones del comercio global, el cambio climático, la transición hacia un orden global multipolar y la competencia por los recursos naturales y energéticos.

1. Control de pasos bioceánicos y seguridad marítima global.

Alternativa estratégica en el comercio mundial. Magallanes alberga tres vías marítimas naturales que conectan los océanos Pacífico y Atlántico: el Estrecho de Magallanes , el Canal Beagle y el Paso Drake . Ante las restricciones operativas por sequías en el Canal de Panamá y las tensiones en otros puntos de estrangulamiento marítimo globales, el Estrecho de Magallanes —sobre el cual Chile ejerce soberanía íntegra garantizada por los tratados de 1881 y 1984— ha registrado un incremento sostenido en el tránsito de buques mercantes, evitando las condiciones extremas del Cabo de Hornos.

Magallanes alberga tres vías marítimas naturales que conectan los océanos Pacífico y Atlántico: el , el y el . Ante las restricciones operativas por sequías en el Canal de Panamá y las tensiones en otros puntos de estrangulamiento marítimo globales, el Estrecho de Magallanes —sobre el cual Chile ejerce soberanía íntegra garantizada por los tratados de 1881 y 1984— ha registrado un incremento sostenido en el tránsito de buques mercantes, evitando las condiciones extremas del Cabo de Hornos. Soberanía y defensa austral. El monitoreo permanente del tráfico marítimo a través de la Tercera Zona de la Armada de Chile asegura la vigilancia sobre aguas jurisdiccionales de alto valor estratégico y mantiene el resguardo efectivo de la frontera austral frente a eventuales controversias limítrofes o de delimitación de la plataforma continental.

2. Puerta de entrada y plataforma logística hacia la Antártica.

Proyección tricontinental. La región funciona como el puente natural que materializa la condición tricontinental de Chile (Sudamérica, Oceanía y Antártica). Tanto Punta Arenas como Puerto Williams operan como centros de aprovisionamiento, recambio de dotaciones, soporte científico y evacuación médica para más de veinte programas antárticos internacionales.

La región funciona como el puente natural que materializa la condición tricontinental de Chile (Sudamérica, Oceanía y Antártica). Tanto Punta Arenas como Puerto Williams operan como centros de aprovisionamiento, recambio de dotaciones, soporte científico y evacuación médica para más de veinte programas antárticos internacionales. Infraestructura habilitante. Con la ejecución del Plan Antártico 2026-2030 y obras como el Muelle Multipropósito de Puerto Williams, Chile busca consolidar su liderazgo logístico frente a otros nodos del hemisferio sur (como Ushuaia, Ciudad del Cabo o Hobart), preparando sus puertos para recibir buques rompehielos, cruceros de expedición y embarcaciones científicas de mayor calado.

3. Transición energética y potencial geoeconómico.

Potencia eólica e hidrógeno verde. Gracias a sus vientos constantes de alta intensidad, Magallanes se ha posicionado en el mapa energético global como un polo de producción de hidrógeno y amoníaco verde. Aunque la industria atraviesa un proceso de ajuste económico tras el retiro de grandes iniciativas como la de TotalEnergies, proyectos aprobados ambientalmente (como HNH Energy) y pilotos de descarbonización antártica liderados por el Instituto Antártico Chileno (INACH) junto a cooperación europea mantienen a la región como un laboratorio clave para la seguridad energética futura.

Gracias a sus vientos constantes de alta intensidad, Magallanes se ha posicionado en el mapa energético global como un polo de producción de hidrógeno y amoníaco verde. Aunque la industria atraviesa un proceso de ajuste económico tras el retiro de grandes iniciativas como la de TotalEnergies, proyectos aprobados ambientalmente (como HNH Energy) y pilotos de descarbonización antártica liderados por el Instituto Antártico Chileno (INACH) junto a cooperación europea mantienen a la región como un laboratorio clave para la seguridad energética futura. Sustentabilidad como activo diplomático. La capacidad de abastecer con combustibles limpios tanto a rutas marítimas internacionales como a las bases científicas en la Antártica otorga a Chile una ventaja diplomática y tecnológica alineada con los compromisos ambientales del Sistema del Tratado Antártico.

La capacidad de abastecer con combustibles limpios tanto a rutas marítimas internacionales como a las bases científicas en la Antártica otorga a Chile una ventaja diplomática y tecnológica alineada con los compromisos ambientales del Sistema del Tratado Antártico. Territorio de confluencia e integración migratoria. Históricamente Magallanes ha sido un territorio chileno de gran afluencia de migrantes extranjeros. Desde mediados del siglo XIX han llegado a Magallanes aportes migratorios desde Europa, desde América del Norte, desde el Medio Oriente y desde Asia.

Históricamente Magallanes ha sido un territorio chileno de gran afluencia de migrantes extranjeros. Desde mediados del siglo XIX han llegado a Magallanes aportes migratorios desde Europa, desde América del Norte, desde el Medio Oriente y desde Asia. Región conectada con los principales mercados del mundo. La región de Magallanes, siguiendo una tendencia que proviene desde mediados del siglo XIX, es un territorio productivo vinculado a los mercados europeos (Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña), a los mercados asiáticos (Japón, República Popular China y Corea del Sur) y a todos los mercados del continente americano (Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador).

4. Desafíos estructurales y cohesión territorial.

Para transformar su ventaja geográfica en poder geopolítico efectivo, la región enfrenta retos críticos:

Conectividad interna y con el resto del país. Al no contar con conexión terrestre continua por territorio chileno con el resto del país, Magallanes depende de rutas aéreas y marítimas cuyo fortalecimiento (ampliación aeroportuaria, puertos de aguas profundas y fibra óptica austral) resulta indispensable para evitar el aislamiento y sostener el crecimiento logístico.

Al no contar con conexión terrestre continua por territorio chileno con el resto del país, Magallanes depende de rutas aéreas y marítimas cuyo fortalecimiento (ampliación aeroportuaria, puertos de aguas profundas y fibra óptica austral) resulta indispensable para evitar el aislamiento y sostener el crecimiento logístico. Gobernanza y poblamiento territorial. El desarrollo de infraestructura debe equilibrarse con la preservación de ecosistemas subantárticos únicos (como la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos) y con políticas que incentiven el arraigo poblacional y el capital humano especializado en las localidades más aisladas.

Manuel Luis Rodríguez U.