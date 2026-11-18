Tan inteligentes, tan frágiles | Omar Salinas Silva, Director de Ingeniería Civil Informática Advance Universidad Andrés Bello | Opinión

El 13 de noviembre, Estados Unidos suspendió los despegues en todo el país. No fue el clima: una avalancha de conexiones desestabilizó la vieja red de telecomunicaciones del control aéreo. Unas 3.500 aeronaves que ya volaban aterrizaron con seguridad. En plena fiebre por la IA, una infraestructura envejecida puso a prueba al transporte aéreo. Un día antes, la caída de Microsoft dificultó el uso de Outlook, Teams y Copilot. En 2025, incidentes distintos en AWS y Cloudflare también dejaron servicios fuera de línea. Causas distintas, una lección común: una dependencia puede multiplicar el daño.

Solemos narrar el progreso digital desde lo visible: aplicaciones más rápidas, inteligencia artificial más poderosa, decisiones automatizadas. Pero detrás de cada pantalla hay procesadores, servidores, energía y redes. La evolución del hardware hizo posible ese software; el software, a su vez, multiplicó la exigencia sobre el hardware. La nube no volvió inmaterial la tecnología: concentró su soporte físico lejos de nuestros ojos.

Y el problema no se resuelve comprando mejores equipos. Un error de configuración, una actualización o un punto único de falla pueden derribar sistemas enteros. Dos centros de datos no dan verdadera resiliencia si dependen del mismo servicio crítico. La alta disponibilidad no es una promesa comercial: es una arquitectura que se prueba bajo presión.

Aquí empieza la discusión incómoda. Una nueva solución de IA se presenta como inversión estratégica; renovar redes, mantener redundancias o simular una recuperación se ve como gasto. Celebramos los minutos que ahorra la automatización, pero rara vez calculamos las horas que perderíamos si deja de funcionar. Los proveedores globales ofrecen escala real, pero su concentración puede convertir una avería en un problema compartido. Externalizar el servicio no exime al directorio de prever sus consecuencias. Si el respaldo existe solo en una presentación, el riesgo sigue intacto.

En Chile, la pregunta aterriza en lo cotidiano: ¿puede un hospital atender sin acceso a su sistema clínico? ¿Una empresa pagar remuneraciones sin su plataforma? ¿Un municipio responder cuando se corta su conexión? Resiliencia significa poder seguir prestando servicios esenciales, aunque sea de manera degradada, mientras se recupera la normalidad. No necesitamos sistemas infalibles; necesitamos organizaciones preparadas para sus fallas. Porque el verdadero progreso tecnológico no consiste en que una máquina pueda hacerlo todo, sino en que su caída no nos impida hacer lo indispensable.