Funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Porvenir fortalece sus capacidades de atención al público.

Porvenir, 18 noviembre 2026.- Durante la jornada de hoy, la Ilustre Municipalidad de Porvenir, a través de su Unidad de Prevención de Riesgos y en conjunto con el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), desarrolló un Taller de Atención de Público, dirigido a funcionarios de distintas unidades municipales.

Mediante actividades dinámicas y participativas, se abordaron temáticas relacionadas con la comunicación efectiva, la empatía, el manejo de emociones y la resolución de situaciones difíciles, generando espacios de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias.

Agradecemos la participación y disposición de nuestros funcionarios, así como el acompañamiento y apoyo profesional del IST durante esta jornada.

Cuidar a quienes atienden también es una forma de cuidar a nuestra comunidad.