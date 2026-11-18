SENAPRED alerta por posibles tormentas eléctricas en las provincias de Magallanes, Ultima Esperanza y Tierra del Fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región de Magallanes:

Alertamiento Pronóstico Inicio Fin Enlace Aviso A631 Probables tormentas eléctricas en cordillera austral norte, insular norte, pampa patagónica norte y pampa patagónica sur de la región 19-11 19-11 Abrir aquí

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

SENAPRED recomienda a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

