«Si hay internet, nos vamos», la condición para empezar de nuevo en el fin del mundo.

Una sola condición puso la familia para aventurarse hasta Puerto Williams. Que hubiera internet. Y la hubo.

Sergio Valladares Ibáñez tiene 42 años, es agrónomo de la Universidad de Talca y padre de seis hijos. Llevaba años conversando con su mujer, que trabaja a distancia en marketing, sobre la idea de instalarse en otro territorio, trabajar ahí y quedarse un tiempo. Miraron Aysén, Chiloé, Juan Fernández. Cuando apareció Cabo de Hornos, la disposición ya estaba madura.

Viajó primero él. Necesitaba un vehículo para recorrer predios, así que condujo seis días, unas nueve horas diarias, hasta Punta Arenas, embarcó el auto, sostuvo reuniones y al día siguiente voló a Puerto Williams. Tres semanas después lo siguieron su mujer y cinco de los seis hijos. La mayor, de 24, se quedó en Valdivia estudiando Medicina Veterinaria en la Universidad Austral. Los otros cinco, entre 16 y 3 años, ya están incorporándose al colegio y al jardín.

El desafío profesional también es grande. Valladares se hizo cargo del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, que funciona en la comuna gracias al convenio que INDAP mantiene con la Municipalidad. Su tarea es acompañar a los 42 usuarios de INDAP, conocer sus necesidades y acercar herramientas técnicas a una agricultura que debe abrirse paso entre bajas temperaturas, suelos difíciles y una temporada breve.

Conoce bien el terreno. Los últimos quince años los pasó en Valparaíso, donde fue ejecutivo, jefe de área y director regional de INDAP durante la administración pasada. De esa trayectoria se llevó un gusto claro.

«Me encanta la asesoría técnica», sostiene.

También una inquietud. No quería llegar a los cincuenta o sesenta años habiendo conocido de cerca apenas una o dos regiones de una institución con tanta presencia territorial como INDAP. Por eso imagina temporadas de tres a cinco años en distintos lugares, tiempo para vivirlos y comprender sus particularidades.

En las primeras reuniones con los agricultores quiso partir por una ventaja que le llamó la atención: «No conozco otro territorio nacional donde todo esté vendido antes de que se produzca».

Así describe la demanda por las hortalizas locales. Después de años trabajando donde comercializar es el principal esfuerzo, encuentra en Puerto Williams una oportunidad que merece ser reconocida. Junto a eso, el seminario de horticultura protegida impulsado por INDAP y el Gobierno Regional de Magallanes responde a parte de las necesidades detectadas en su diagnóstico.

Este año, el programa parte bien encaminado. A diferencia del período anterior, PRODESAL inicia con recursos frescos del Gobierno Regional de Magallanes, gracias al convenio suscrito con INDAP que considera un monto de 3.200 millones de pesos para avanzar en mejorar la infraestructura y el conocimiento de la agricultura regional.

Su propósito más inmediato pasa por la confianza. «Yo no voy a convocar a una actividad a los agricultores que no sirva para nada. Respeto sus tiempos», precisa.

Habla de demostrar y hacer junto a la gente, de que una técnica funcione en el invernadero, de que dedicarse a la agricultura sea una posibilidad sostenible. Ve espacio para diversificar y procesar, en el calafate, en productos elaborados, en el turismo rural. Y reconoce, de paso, que es optimista.

La distancia de las primeras semanas le pesó. En su casa cocina y cuida a los niños, y llegar primero le permitió recorrer y conocer a los agricultores, aunque también dejar de lado esas tareas. Ahora la aventura ya tiene obligaciones concretas. Llegar a un predio, escuchar, cumplir lo acordado. Volver a casa, cocinar y saber cómo estuvo el día de los niños.

«Salimos a un kilómetro de Puerto Williams y es como que estamos de vacaciones», cuenta.

Los niños ya están en el colegio y el jardín. La familia vuelve a reunirse alrededor de lo que él cocina. Afuera quedan bosques, ríos y una isla por recorrer. El próximo destino todavía no hace falta elegirlo.