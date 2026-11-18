SERNAC invita a curso gratuito en modalidad online sobre consumo consciente para la sostenibilidad.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) invita a todos los ciudadanos a participar del curso gratuito digital titulado “Consumo Consciente para la Sostenibilidad”, el cual busca entregar herramientas y conocimientos relevantes para la toma de decisiones de compra de forma informada y responsable.
El objetivo del curso es cerrar una brecha entre la intención y la acción sostenible a través de un análisis crítico del ciclo de vida de los productos, el entendimiento de la justicia ambiental y social y el conocimiento de sus derechos como personas consumidoras.
La actividad académica pretende convertir a los participantes en agentes de cambio capaces de transformar sus hábitos cotidianos y participar activamente en la construcción de un mercado más transparente, equitativo y en armonía con el planeta.
El curso, que se realiza en modalidad a distancia y es gratuito, se desarrolla de forma asincrónica, por lo que es totalmente ajustable a los tiempos que cada persona tenga disponible.
Los participantes requieren disponer de un computador con conexión a internet y poseer una cuenta de correo electrónico vigente.
Metodología
El curso consta de 6 módulos, cada uno con una duración de 1 hora y media aproximadamente. La metodología de aprendizaje incluye evaluaciones, test auto aplicables y videos, y tocan diversos temas de consumo sostenible:
|Módulo Introductorio
|Punto de partida
|hábitos, percepciones y contradicciones
|Módulo 1
|La Tierra en Nuestras Manos
|consumo, clima y futuro.
|Módulo 2
|Vivir Sosteniblemente
|Justicia, territorio y equidad
|Módulo 3
|Derechos Ciudadanos y ell Rol del Estado
|compromisos internacionales, el rol del Estado como regulador y los derechos del consumidor.
|Módulo 4
|Transformar lo Cotidiano
|prácticas sostenibles en la casa, el barrio y el trabajo
|Módulo 5
|Ciudadanía Activa y Cultura del Cuidado
|Aprenderás estrategias de incidencia ciudadana (denuncias, campañas, participación local).
Para este curso hay 2 mil cupos disponibles y las personas pueden inscribirse desde este 18 de noviembre al 8 de enero de 2027 en el Aula Virtual del SERNAC con su ClaveÚnica, donde podrán acceder a los contenidos del curso y sus respectivas evaluaciones
Una vez realizadas todas las actividades, y aprobado el curso, podrán descargar un diploma de reconocimiento y los contenidos tratados en este curso en formato PDF.