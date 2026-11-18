SERNAC invita a curso gratuito en modalidad online sobre consumo consciente para la sostenibilidad.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) invita a todos los ciudadanos a participar del curso gratuito digital titulado “Consumo Consciente para la Sostenibilidad”, el cual busca entregar herramientas y conocimientos relevantes para la toma de decisiones de compra de forma informada y responsable.

El objetivo del curso es cerrar una brecha entre la intención y la acción sostenible a través de un análisis crítico del ciclo de vida de los productos, el entendimiento de la justicia ambiental y social y el conocimiento de sus derechos como personas consumidoras.

La actividad académica pretende convertir a los participantes en agentes de cambio capaces de transformar sus hábitos cotidianos y participar activamente en la construcción de un mercado más transparente, equitativo y en armonía con el planeta.

El curso, que se realiza en modalidad a distancia y es gratuito, se desarrolla de forma asincrónica, por lo que es totalmente ajustable a los tiempos que cada persona tenga disponible.

Los participantes requieren disponer de un computador con conexión a internet y poseer una cuenta de correo electrónico vigente.

Metodología

El curso consta de 6 módulos, cada uno con una duración de 1 hora y media aproximadamente. La metodología de aprendizaje incluye evaluaciones, test auto aplicables y videos, y tocan diversos temas de consumo sostenible:

Módulo Introductorio Punto de partida hábitos, percepciones y contradicciones Módulo 1 La Tierra en Nuestras Manos consumo, clima y futuro. Módulo 2 Vivir Sosteniblemente Justicia, territorio y equidad Módulo 3 Derechos Ciudadanos y ell Rol del Estado compromisos internacionales, el rol del Estado como regulador y los derechos del consumidor. Módulo 4 Transformar lo Cotidiano prácticas sostenibles en la casa, el barrio y el trabajo Módulo 5 Ciudadanía Activa y Cultura del Cuidado Aprenderás estrategias de incidencia ciudadana (denuncias, campañas, participación local).

Para este curso hay 2 mil cupos disponibles y las personas pueden inscribirse desde este 18 de noviembre al 8 de enero de 2027 en el Aula Virtual del SERNAC con su ClaveÚnica, donde podrán acceder a los contenidos del curso y sus respectivas evaluaciones

Una vez realizadas todas las actividades, y aprobado el curso, podrán descargar un diploma de reconocimiento y los contenidos tratados en este curso en formato PDF.