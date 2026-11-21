Naviera Easter Island aclara alcance de permisos para el zarpe del buque «Danstar» hacia Puerto Stanley.



• La compañía aseguró que solo tramitará las autorizaciones de salida en Punta Arenas y de recalada en las Islas Malvinas/Falkland, amparándose en los tratados internacionales vigentes.

• La empresa descartó cualquier vínculo con proyectos petroleros y reafirmó que el viaje inaugurará una ruta de abastecimiento civil para la comunidad isleña en diciembre.



Punta Arenas, 20 de noviembre de 2026. — Ante el debate diplomático surgido en torno a la próxima reapertura de la ruta marítima comercial entre el sur de Chile y las Islas Malvinas/Falkland, Pablo Pacheco, propietario y gerente general de la naviera chilena Easter Island Logistics, aclaró los procedimientos administrativos que seguirá la embarcación Danstar antes de su viaje inaugural.



Respecto a las exigencias de autoridades argentinas para que el carguero solicite autorización previa antes de cruzar por aguas jurisdiccionales trasandinas, el ejecutivo fue enfático en señalar que la empresa se ceñirá estrictamente al derecho marítimo internacional.



«Nosotros sólo vamos a pedir permiso para el zarpe de Punta Arenas y la recalada en Puerto Stanley», afirmó Pacheco, subrayando que dicho procedimiento es el que corresponde de acuerdo con la normativa internacional y los tratados bilaterales vigentes.

Abastecimiento civil y reactivación comercial. El buque Danstar, que navega bajo bandera chilena y actualmente se encuentra realizando labores de mantenimiento técnico en los astilleros de ASMAR en Punta Arenas, tiene programado iniciar sus operaciones comerciales hacia mediados de diciembre de 2026.



Con este itinerario —de aproximadamente 900 kilómetros y dos días y medio de navegación—, la compañía reactivará una conexión marítima directa suspendida desde hace más de una década. Asimismo, la naviera reiteró que la carga transportada tiene fines exclusivamente civiles y humanitarios, consistente en alimentos perecibles, frutas, verduras, gas licuado y materiales de construcción destinados a abastecer a los habitantes del archipiélago, desmarcándose por completo de cualquier operación logística vinculada a la industria de hidrocarburos en la zona