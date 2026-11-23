Punta Arenas se prepara para recibir a cerca de 5 mil pasajeros de cruceros el 14 de diciembre.

El Celebrity Equinox, el Costa Serena y el Stella Australis coincidirán durante cinco horas en la ciudad. Autoridades y representantes del sector turístico coordinan la recepción de los visitantes y las medidas de seguridad para la jornada.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke, y el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, se reunieron con representantes de la Municipalidad de Punta Arenas, la Delegación Presidencial Regional y AustroChile para preparar la llegada de tres cruceros el lunes 14 de diciembre. Los participantes abordaron la recepción de los pasajeros y los resguardos que requerirá la mayor circulación de personas en las calles y sectores comerciales de la ciudad.

El seremi de Economía destacó la magnitud de la recalada. “La temporada de cruceros en Magallanes ya inició. Magallanes es la región que tiene más arribo de cruceros a nivel nacional y este 14 de diciembre tendremos un evento donde habrá tres cruceros en la ciudad de Punta Arenas, donde tendremos cerca de 5 mil turistas en la ciudad”, señaló. Sobre el objetivo de reunir con anticipación al municipio, al Gobierno y al gremio turístico, agregó que “la idea es poder tener una ciudad ordenada y coordinada y que sea atractiva para la visita de estos turistas”.

En línea con Despega Turismo, se espera que la jornada beneficie de manera directa e indirecta al comercio local. Los pasajeros que desembarquen podrán contratar excursiones y traslados, visitar restaurantes y comprar en tiendas y puestos de artesanía. Esa actividad también puede generar más pedidos para los proveedores locales de alimentos, insumos y servicios que abastecen a estos negocios.

La gerente de AustroChile, Daniela Rodríguez, destacó que la experiencia de los pasajeros puede influir en su decisión de regresar a Magallanes. “Esta coordinación es fundamental para que se tenga una experiencia notable, que los pasajeros luego se vuelvan embajadores de nuestro destino”, expresó.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública explicó que las instituciones están reuniendo información para definir los resguardos en las calles y sectores comerciales. El propósito, indicó, es tomar medidas “tanto para la protección de los turistas como de los ciudadanos magallánicos”.

De acuerdo con la programación, el Celebrity Equinox arribará a las 07:00 horas y zarpará a las 15:00. El Costa Serena llegará a las 08:00 y el Stella Australis a las 10:00. Ambas naves tienen prevista su salida a las 20:00 horas.