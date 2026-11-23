Reciclaje de aceite doméstico usado crece 47,2% en Magallanes y evita la contaminación de más de cinco millones de litros de agua

Entre enero y octubre de este año se recuperaron 5.460 litros en los puntos habilitados de Puerto Natales y Punta Arenas, consolidando un hábito doméstico que protege tanto las redes de alcantarillado como los ecosistemas hídricos de la región.

Punta Arenas, 23 de noviembre de 2026.- Un salto significativo en la recuperación de aceite doméstico usado se registró durante los primeros diez meses de 2026. De acuerdo con el balance de la campaña impulsada por Aguas Magallanes, entre enero y octubre se reunieron 5.460 litros de este residuo, volumen que representa un alza del 47,2% frente a los 3.709 litros acopiados en igual período del año pasado.

El detalle por comuna refleja una respuesta sostenida de los vecinos: en el contenedor dispuesto en el Rodoviario de Puerto Natales se recibieron 4.435 kilos, mientras que en el punto del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas se acumularon 1.025 kilos.

La relevancia de estas cifras radica en lo que ocurre cuando este desecho termina en el desagüe. Al arrojarse por el lavaplatos, al enfriarse el aceite se solidifica y adhiere a las paredes de los colectores, provocando tapones, rebases y emergencias en el sistema de alcantarillado. El daño ambiental es igualmente crítico: un solo litro de aceite puede contaminar cerca de mil litros de agua, formando una capa superficial que bloquea el paso del oxígeno y altera la vida acuática. Gracias a quienes se han sumado a esta iniciativa, en estos diez meses se evitó la potencial contaminación de más de 5,4 millones de litros de agua.

Desde Aguas Magallanes hicieron un llamado directo a quienes aún no dan ese paso. Guardar el aceite frío en una botella plástica bien cerrada y depositarlo en los puntos de recolección es una acción simple que permite revalorizar un residuo complejo -transformándolo en materia prima para biocombustibles e insumos industriales-, al tiempo que resguarda la infraestructura sanitaria y los recursos hídricos de la región. De esta forma, aportamos a cuidar nuestro planeta pensando, por sobre todo, en el medioambiente y las futuras generaciones.