«Buena Pampa»: la obra de Mateo Martinic y Marcelo Mayorga que rescata la memoria y el territorio del pueblo Aonikenk.

A través de relatos, testimonios, fotografías y antecedentes históricos, la publicación propone un recorrido profundo por los paisajes y la forma de vida de los antiguos habitantes de la Patagonia.

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Invitar a descubrir y comprender en profundidad la historia, los paisajes y la forma de vida de los pueblos originarios de la estepa austral es el propósito central del libro “Buena Pampa: descripción y comprensión del país Aónikenk”, escrito por los destacados investigadores Mateo Martinic Beros y Marcelo Mayorga Zúñiga.

La publicación propone un exhaustivo recorrido por los vastos territorios que habitó el pueblo Aónikenk en la Patagonia. Para ello, reúne un valioso acervo compuesto por relatos, testimonios, fotografías de época y antecedentes históricos que permiten acercar a los lectores a la memoria de esta cultura, al tiempo que destaca la riqueza natural y patrimonial del extremo sur.

Con un enfoque riguroso y divulgativo, el texto se consolida como un aporte fundamental para documentar y mantener viva la memoria histórica regional, ofreciendo una mirada integral sobre la relación entre el entorno geográfico y las comunidades que poblaron estas tierras.

Difusión en la región

El impacto de la obra se ha visto reflejado en su exitosa recepción comunitaria y académica. Tanto su lanzamiento oficial como sus posteriores presentaciones en Villa Tehuelches y en la Universidad de Magallanes (UMAG) se constituyeron en importantes espacios de encuentro para compartir los hallazgos de esta investigación y poner en valor el legado cultural de la región.

Con “Buena Pampa”, Martinic y Mayorga entregan un documento imprescindible para investigadores, estudiantes y habitantes de Magallanes interesados en conocer sus raíces y preservar la identidad patagónica.