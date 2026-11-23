La estancia Gauayrabo en Agua Fresca: parte del patrimonio ganadero de Magallanes.



Ubicada en la ruta sur de Punta Arenas, esta histórica propiedad fundada en 1910 por Mayer Braun no solo marcó el desarrollo agropecuario de Magallanes, sino que sirvió de pista estratégica durante la crisis de 1978.



Punta Arenas, noviembre de 2026.– Entre los ríos Tres Brazos y Amarillo, en las cercanías de Agua Fresca, se levanta el recuerdo de uno de los enclaves más significativos de la historia austral: la Estancia Guayrabo. Nacida sobre 66 antiguas hijuelas de colonos de 1880, la propiedad fue fundada oficialmente en 1910 por el pionero Mayer Braun, quien consolidó un territorio de 13.500 hectáreas al sumar 3.500 propias y arrendar otras 10.000 a la Sociedad Industrial y Ganadera de Magallanes.



Bajo la administración de Rufino Sirgo hacia 1918, el recinto alcanzó un notable auge productivo con una masa ganadera de 5.000 ovejas, además de 200 vacunos y caballares de trabajo. El corazón social y arquitectónico del predio era su emblemática casa patronal, una construcción rodeada de jardines, quinta y una recordada avenida de pinos que descendía hacia la playa.

A lo largo del siglo XX, la casona fue testigo de distintas etapas de la historia regional. Entre las décadas de 1950 y 1960 estuvo bajo la administración de la familia Furniss Fisher, cuyos siete hijos crecieron en sus terrenos, para luego pasar a manos de Miguel Serka tras el proceso de reforma agraria.



Pista improvisada en «la guerra que no fue»

Uno de los capítulos menos conocidos de Guayrabo ocurrió en 1978, en pleno desarrollo del Conflicto del Beagle. Según ha documentado el investigador Esteban Tafra Ros en Tertulia Magallánica, ante la amenaza inminente de que la Aviación Argentina bombardeara el aeródromo de Bahía Catalina, la Fuerza Aérea de Chile ejecutó un plan de dispersión y trasladó a los aviones y pilotos del Club Aéreo de Punta Arenas hasta esta estancia.



En el lugar se habilitó una pista de aterrizaje improvisada «a pura pampa». Desde allí, destacados aviadores regionales —entre ellos Mladen Tadić, «Kiko» Bayer y Mario Navarrete— despegaron en misiones de enlace hacia San Sebastián, en Tierra del Fuego. Durante esas jornadas de máxima tensión, los pilotos pernoctaron por turnos en la casona patronal, devolviéndole temporalmente su antiguo movimiento y protagonismo.



Patrimonio en el olvido

Con el paso de las décadas y el cese de su actividad habitual, el progresivo abandono de la vivienda dio pie a diversos mitos locales y relatos supersticiosos entre los habitantes y viajeros de la ruta sur., A pesar de que en 1989 un estudio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile destacó formalmente el alto valor patrimonial del inmueble, el reconocimiento académico no logró frenar el deterioro físico de esta casona centenaria, pieza fundamental de la memoria histórica magallánica.