Carabineros realizó más de 200 fiscalizaciones preventivas en distintos sectores de Punta Arenas

Un amplio operativo preventivo y de fiscalización vehicular desarrolló Carabineros en distintos puntos estratégicos de Punta Arenas, con el objetivo de reforzar la seguridad pública, prevenir delitos y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

El despliegue contó con la participación de funcionarios de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, la 5ª Comisaría de Control de Orden Público (COP), la Sección Centauro y la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

Como resultado del procedimiento se realizaron 127 controles de identidad y 108 fiscalizaciones vehiculares, además de cursarse ocho infracciones a la Ley de Tránsito y seis a la Ley de Alcoholes. Asimismo, dos vehículos fueron retirados de circulación.

Desde Carabineros señalaron que estos servicios buscan fortalecer la prevención y entregar mayor seguridad a la comunidad, anunciando que los operativos conjuntos continuarán desarrollándose de manera aleatoria en distintos sectores de la comuna.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a conductores y motociclistas a mantener su documentación al día, respetar las normas del tránsito y conducir responsablemente.