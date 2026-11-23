Adrieta presenta “No estoy tan lejos”: Rock alternativo con identidad desde el fin del mundo

El músico puntarenense Fernando Alarcón Oyarzo inicia una nueva etapa artística como solista con el lanzamiento de su primer sencillo y videoclip, una producción completamente realizada en Punta Arenas que rescata la identidad obrera y los paisajes cotidianos de la ciudad.

A sus 50 años, el músico magallánico Fernando Alarcón Oyarzo, conocido artísticamente como Adrieta, decidió abrir un nuevo capítulo en su trayectoria musical. Este 24 de noviembre estrenará “No estoy tan lejos”, su primer sencillo y videoclip como solista, una propuesta de rock alternativo concebida y autoproducida desde Punta Arenas.

La canción aborda temáticas como las segundas oportunidades, el cierre de ciclos y los nuevos comienzos personales, combinando la fuerza de las guitarras eléctricas con una letra profunda. En esta producción, Adrieta estuvo acompañado por destacados músicos regionales: Gabriel Gómez en piano, Juan Zuleta en guitarra, Mauricio Stuardo en percusión y Valeria Ormazabal en los coros. La grabación se realizó en los estudios de Víctor Quinchén.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su propuesta audiovisual, dirigida por el destacado realizador Eduardo Velásquez. El videoclip fue registrado en el galpón de trabajo del carpintero de ribera José Rogelio Tacul Tacul, donde actualmente se construye una lancha, además de distintos rincones del emblemático Barrio 18 de Septiembre.

El artista explicó que eligió estos espacios porque representan el espíritu de la canción: construir desde los cimientos, con esfuerzo y perseverancia, preparados para enfrentar las tormentas del mar y de la vida.

Con este lanzamiento, Adrieta busca proyectar su música más allá de Magallanes, estableciendo también un vínculo cultural con la Patagonia argentina, particularmente con las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, territorios que comparten características geográficas, climáticas y culturales.

El estreno oficial de “No estoy tan lejos” está programado para este martes 24 de noviembre, a las 11:00 horas, a través de su canal de YouTube y sus redes sociales de Instagram y Facebook.