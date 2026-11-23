Paris Parade celebra 15 ediciones: las historias que han marcado la Navidad de Chile

El desfile navideño más grande de Sudamérica celebra 15 ediciones de magia, anécdotas y emociones que han convertido las calles de Santiago en un espacio de encuentro para millones de familias. Este 2026, la celebración suma además a Jumbito y Ralf, dos de los personajes más queridos de Cencosud.

15 ediciones. 15 historias. 15 veces en que las calles se han transformado en un río de colores, música y globos gigantes que flotan sobre las cabezas de niños y niñas. Paris Parade, el desfile navideño más grande de Sudamérica, celebra 15 ediciones desde aquel primer 12 de diciembre de 2010, cuando un grupo de personajes inflables recorrió el trayecto entre La Moneda y Plaza Italia y sorprendió a Santiago con figuras como Popeye, Bob Esponja y el Viejito Pascuero.

Nacido como un regalo de Paris para la ciudad, con los años Paris Parade se ha convertido en una de las tradiciones familiares más reconocibles de la Navidad en Chile. Una historia que hoy sigue creciendo con el impulso de Cencosud, sumando nuevas experiencias y personajes sin perder la esencia que ha acompañado al desfile desde su primera edición: llevar la magia de la Navidad a las calles y generar un espacio abierto de encuentro para las familias.

Este 2026, esa historia incorpora además una novedad especial: Jumbito y Ralf se suman por primera vez a Paris Parade, llevando al desfile a dos personajes que forman parte del imaginario de distintas generaciones de familias.

A lo largo de estos años, Paris Parade ha dejado anécdotas para todos los gustos. En 2012, por ejemplo, Tulio Triviño, el recordado personaje de “31 Minutos”, llegó desde Titirilquén vestido con un smoking negro y una elegante humita roja para abrir el desfile. Y en 2014, Rafaela Aramayo, una niña de Arica, vio cómo “Lean”, el personaje que había dibujado, se transformaba en un globo gigante que desfiló junto a Peppa Pig y Bart Simpson gracias al concurso Mi Amigo Imaginario.

Son historias que reflejan lo que Paris Parade ha buscado desde sus inicios: hacer de la imaginación de niños y niñas la protagonista de una gran celebración en la ciudad.

En 2013, Papelucho, el clásico personaje creado por Marcela Paz, fue representado por un globo de 14 metros como capitán de un barco ambientado en un mundo marino, acompañado por peces, medusas y calamares a escala humana. Ese mismo año, el Chapulín Colorado recorrió las calles acompañado de mariachis, mientras un grupo de chinchineros animaba al Señor Cara de Papa.

Al año siguiente, el “Tren Mágico de la Navidad” irrumpió en el centro de Santiago con tres carros de gran tamaño que partieron desde Plaza Bulnes y culminaron su recorrido en Plaza Italia. La edición alcanzó una convocatoria de más de 800 mil personas, consolidando la creciente conexión del desfile con las familias.

Las historias también tienen corazón

En 2015, el Chavo del 8 llegó como anfitrión en un año especialmente emotivo, coincidiendo con el aniversario de la muerte de “Chespirito”. En esa oportunidad, Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, viajó a Chile para ser parte del homenaje a su padre en el marco de Paris Parade.

Al año siguiente, Papá Oso, protagonista del cortometraje nacional Historia de un Oso, ganador del Oscar en 2016, encabezó el desfile bajo el lema “Navidad para Compartir”. Esa edición reunió a más de un millón de personas y dio espacio también a las primeras comparsas comunitarias, acercando al desfile a distintas organizaciones culturales.

En 2017, bajo el lema “Por un Mundo Mejor, sin bolsas por favor”, Paris Parade incorporó un mensaje asociado al cuidado del medioambiente. Rayén, una niña de Temuco representada a través de una marioneta gigante sobre una bicicleta mágica, invitó a las familias a reflexionar sobre el cuidado del planeta. Coné y Yuyito, los entrañables personajes de Condorito, fueron parte también de esa celebración.

Al año siguiente, Mocha Dick y el cuidado de los océanos estuvieron en el centro de la historia, acompañados por la artista chilena Denise Rosenthal y comparsas provenientes de Arica, Valparaíso, Bolivia, Colombia, Uruguay y Escocia, reforzando el carácter cultural y latinoamericano que el desfile ha ido construyendo con el tiempo.

Tras una pausa de dos años, Paris Parade regresó en 2021 con una celebración que salió de Santiago y llegó también a Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Biobío, llevando la Navidad a distintas regiones del país. En esa misma línea latinoamericana, Mafalda, la icónica niña creada por Quino, se sumó como globo anfitrión.

Detrás de cada globo, carro alegórico y comparsa existe también un importante trabajo humano. Más de 1.900 personas participan en cada edición, junto a más de 20 organizaciones que hacen posible la realización del desfile.

Cuti Aste, director musical de Paris Parade, recuerda especialmente los minutos previos al comienzo de cada edición: “A mí me toca estar en terreno, entonces yo veo los rostros de los niños que van caracterizados con su vestuario, con su maquillaje de los personajes que van a ver pasar. Entonces es muy fuerte el sentido cultural”.

Mariana Muñoz, quien ha sido directora artística de Paris Parade, recuerda que, inspirada en la declaración de los derechos de los niños de Quino, eligió el derecho a la felicidad como uno de los ejes de su trabajo artístico.

La construcción de este universo ha reunido durante estos años distintas miradas creativas. Paris Parade ha contado con la dirección artística de compañías internacionales como Plasticiens Volants, de Francia; Carros de Foc, de España; y Creme Espectacle, de Cataluña, además del trabajo de Rodrigo Bazaes, Horacio Videla, Mariana Muñoz y distintos equipos creativos.

Desde 2011, Romero & Campbell ha estado a cargo de la producción de Paris Parade, acompañando el desarrollo y crecimiento del desfile a lo largo de sus distintas ediciones.

Durante estos 15 años, los globos han rendido homenaje a personajes latinoamericanos y universales como Condorito, Mampato, Papelucho, Mafalda, el Chavo del 8, Gaturro, Chapulín Colorado, Mocha Dick, Coné, Yuyito, Perro Chocolo y Tulio Triviño. En los últimos años, Mickey Mouse también ha sido anfitrión del desfile, incluyendo la celebración de los 100 años de Disney.

A esa historia se suman ahora Jumbito y Ralf, que este 2026 harán su debut juntos en Paris Parade y serán parte de una edición que celebra no solo los personajes que han marcado al desfile, sino también aquellos que forman parte de la historia y el cariño de las familias chilenas.

“Paris Parade nació como un regalo de Paris para la ciudad y, con los años, se transformó en una tradición que miles de familias esperan cada Navidad. Nos enorgullece ver cómo este encuentro ha trascendido generaciones y se ha convertido en parte de la memoria colectiva de Santiago. Este año queremos celebrar esa historia y, al mismo tiempo, seguir sorprendiéndonos con nuevos personajes y experiencias para compartir en familia”, señala Pilar Sánchez, Gerente de Marketing de Paris.

15 ediciones, cientos de personajes y millones de recuerdos. Paris Parade vuelve este 2026 para celebrar una historia que se sigue escribiendo en las calles, reuniendo a distintas generaciones en torno a la imaginación, la música y la Navidad. Porque después de 15 ediciones, la esencia sigue siendo la misma: que la ciudad se encuentre y vuelva, por un día, a mirar hacia arriba.