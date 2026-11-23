Magallanes paga la cuenta

Ningún país defiende su soberanía si antes renuncia a habitar, desarrollar y proyectar su territorio más austral.

En 1832, Diego Portales atribuyó el orden chileno al «peso de la noche»: esa inercia institucional que sostiene al Estado más allá de quien gobierne. En Argentina, el austro y las Malvinas cumplen esa función como “causa nacional”. Es un mandato que atraviesa gobiernos y obliga al Estado a poblar, subsidiar y proyectar poder.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 fijó el cauce jurídico de esa pulsión frente a los derechos de Chile. Aun así, la pretensión sobre la plataforma continental magallánica y las lecturas dispares sobre la navegación en la boca oriental del Estrecho alimentan una proyección austral que pierde razonabilidad cuando se vuelve instrumento electoral. Es lo que parece ocurrir con la malvinización de la política exterior argentina, alentada desde el entorno asesor de su gobierno. Malvinas merece respeto como sentimiento nacional; llevar esa lógica a la relación con Chile abre una tensión que nada justifica.

En las rutas de ingreso y salida del Estrecho, Chile tiene a su favor el Tratado de 1984 y el derecho del mar. El destino Malvinas es más complejo, porque pesan décadas de apoyo chileno a esa reivindicación. Pero la razón jurídica no se defiende sola: con Argentina, la política ha pesado tanto como el derecho, y la relación ha sido muchas veces transaccional.

Nuestra posición se debilitó, además, por omisiones propias. Los años noventa son el manual de lo que Chile no debe repetir. Las Declaraciones Presidenciales de 1990 y 1991 reabrieron en Campo de Hielo Sur una cuestión que el Tratado de 1881 había zanjado. Siguieron un inconveniente Protocolo de Recursos Hídricos en 1991, el fallo de Laguna del Desierto en 1994 y un curioso Tratado Minero en 1997, negociado en paralelo al acuerdo de 1998. Magallanes pagó la cuenta de los intereses comerciales del norte.

A la retirada siguió la fosilización. Más del 60% del suelo magallánico está bajo alguna figura de protección; en Santa Cruz y Tierra del Fuego la cifra apenas llegaba al 8% en 2020. El futuro Parque Nacional Cabo Froward restará otras 183.000 hectáreas a la posesión activa. La demografía pasa la cuenta: en 1980, ambas provincias argentinas sumaban 142.000 habitantes y Magallanes 132.000; hoy son 523.000 contra 166.537. Mario Góngora enseñó que en Chile el Estado forjó la nación. Cuando renuncia a esa misión, se limita a administrar territorio y confirma que la política que olvida el suelo termina divorciada del pueblo que lo habita. Magallanes es la prueba.

Ese vacío no quedó inerte. De esa ceguera nace un curioso resentimiento: energía acumulada por décadas que hoy aflora en declaraciones poco prudentes de nuestras élites. Sectores de la oposición descubren banderas en Magallanes tras 35 años de silencio, justo los años en que sus propias convicciones incubaron el problema. Los acompaña una clase política y opinante que polemiza sin haber cruzado el Estrecho, que adhirió al Tratado de Alta Mar sin medir su efecto en el austro y convirtió mi región en laboratorio de agendas globales. Desde Santiago, el austro se ve como un parque; desde Buenos Aires, como un destino geopolítico. Gran diferencia.

Tras visitar la región, el canciller Pérez Mackenna constató el abismo entre un territorio regido por un proyecto nacional y otro presa de la desorientación. No creó estos problemas; los heredó. Merece un respaldo firme para corregir el rumbo.

Basta de guerrillas declarativas por la prensa. Exhiben incomprensión del austro y un legalismo estéril que confunde tener la razón con ejercerla. La convivencia más genuina entre ambos pueblos ocurre en la Patagonia y Tierra del Fuego, lejos de los micrófonos y de una superficialidad tan propia de nuestras élites. En este mundo convulso e infiel, donde las potencias miran el austro con apetito, Chile y Argentina comparten un destino: ser los actores principales del sur del mundo. Ninguno lo será a costa del otro, y ninguno lo será si antes renuncia a habitar, desarrollar y proyectar su territorio.

Por: Senador de Magallanes Alejandro Kusanovic