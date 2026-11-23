Puerto Williams celebró sus 73 años con tradiciones, encuentro comunitario y expresiones culturales.

El cóctel aniversario, el desfile cívico-militar, el Tedeum ecuménico y un encuentro folclórico marcaron las celebraciones de la ciudad más austral del mundo, reuniendo a instituciones, organizaciones sociales, vecinos y visitantes en torno a la historia e identidad de Cabo de Hornos.

Con actividades que combinaron tradición, identidad, reconocimiento y participación comunitaria, Puerto Williams celebró su 73° aniversario, con una programación que convocó a la comunidad en torno a cuatro hitos: el cóctel aniversario, el desfile cívico-militar, el Tedeum ecuménico y el encuentro folclórico.

Las actividades permitieron conmemorar un nuevo año de historia de la capital provincial Antártica, reuniendo a autoridades, representantes de instituciones, organizaciones sociales, ciudadanos destacados y visitantes de la vecina ciudad de Ushuaia, quienes se sumaron a esta importante celebración.

Uno de los momentos más significativos fue el tradicional desfile cívico-militar, en el que participaron las Fuerzas Armadas, la Armada de Chile, Carabineros y diversas organizaciones sociales, dando cuenta del compromiso y la participación de quienes forman parte de la vida cotidiana de la comuna.

El director de DIDECO, Sebastián Acosta, destacó el desarrollo de las actividades y el encuentro generado entre las distintas organizaciones y la comunidad.

“Observamos el desfile tanto de las Fuerzas Armadas, de la Armada de Chile, de Carabineros y también de las organizaciones sociales que nos acompañaron en este tradicional desfile cívico-militar. Luego compartimos un espacio de camaradería junto con las organizaciones, destacados ciudadanos y también visitas ilustres desde la vecina ciudad de Ushuaia, que nos vinieron a acompañar a este aniversario”, señaló.

La conmemoración también contempló el Tedeum ecuménico, instancia de reflexión y agradecimiento, y un encuentro folclórico realizado en la Sala de Uso Múltiple junto al Club Social Beagle, donde los asistentes disfrutaron de expresiones tradicionales de distintas zonas del país, en una jornada que puso en valor la cultura y las raíces chilenas.

Para quienes participaron del desfile, la actividad representó mucho más que una ceremonia protocolar. Aline Tarpa, integrante del Hospital Comunitario Puerto Williams, valoró la oportunidad de participar y destacó el sentido de comunidad que se genera a través de estas instancias.

“Encuentro que es una instancia muy bonita, que genera mucha conexión dentro de lo que es la comuna, que nos genera estos vínculos y apreciar todas las cosas bonitas que se han logrado dentro del año”, expresó, señalando que esta fue su tercera participación en el desfile desde su llegada a Puerto Williams.

Cabo de Hornos sigue creciendo

En el marco del aniversario, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó los avances alcanzados por la comuna y reafirmó el compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de las familias y al desarrollo de Puerto Williams.

El jefe comunal relevó el trabajo desarrollado en materia de viviendas sociales, infraestructura pública, desarrollo turístico, deporte y educación, proyectando iniciativas como la consolidación del polideportivo y el futuro Liceo Donald McIntyre.

“Puerto Williams está de cumpleaños y en estos diez años podemos seguir señalando que Cabo de Hornos crece. Hemos trabajado juntos con las familias de Puerto Williams en las viviendas sociales. Seguiremos junto a ellas para seguir albergando a nuestra comunidad, en el diseño de la infraestructura pública, en el diseño de la infraestructura turística para el bienestar de nuestros turistas, en el diseño también de lo que va a ser la consolidación del polideportivo de Puerto Williams y nunca olvidarnos también del diseño del Liceo Donald McIntyre”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo de la comuna debe continuar teniendo como eje central a sus habitantes y la calidad de vida de quienes han elegido vivir en el territorio más austral.

“Durante estos diez años nos hemos preocupado por tu bienestar, por el desarrollo de Puerto Williams y simplemente decirte que seguiremos creciendo junto a ti”, concluyó.

Así, los 73 años de Puerto Williams se celebraron con una fuerte impronta comunitaria, reafirmando el valor de sus tradiciones, el compromiso de sus organizaciones y el desafío de continuar construyendo una ciudad que crece desde su identidad austral, mirando al futuro sin perder el sentido de pertenencia que la caracteriza.