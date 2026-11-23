31 personas habrían fallecido por cáncer de pulmón en la Región de Magallanes durante 2025.

En Chile y el mundo, esta enfermedad constituye la principal causa de muerte oncológica en la población. En nuestro país se diagnostican más de 4.300 nuevos casos cada año y cuatro de cada cinco se detectan en etapas avanzadas. Especialistas advierten sobre los riesgos del consumo de tabaco y enfatizan que los cigarrillos artesanales no son menos dañinos que los industriales.

Noviembre de 2026.- Un total de 31 personas habrían fallecido por cáncer de pulmón en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena durante 2025, según cifras preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud. Esta cifra representa 15 fallecimientos menos que en 2024.

A nivel nacional, se registraron 3.709 muertes por esta causa, 131 más que en 2024, lo que evidencia un aumento en la mortalidad asociada a esta enfermedad. Entre 2020 y 2025, en tanto, se registraron 21.652 muertes por cáncer de pulmón, lo que equivale a cerca de diez personas al día.

Un factor de riesgo determinante

La relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón está ampliamente establecida. Se estima que un 90% de los casos se relaciona con el consumo de tabaco y que 9 de cada 10 personas diagnosticadas fuman o han fumado. No obstante, no todas las personas reconocen los riesgos asociados a sus distintas formas de consumo.

Preparar los propios cigarrillos, elegir tabaco para enrolar o preferir productos que parecen más naturales son prácticas que algunas personas consideran menos perjudiciales que fumar cigarrillos industriales. Sin embargo, esta percepción está lejos de la realidad: el tabaco artesanal también expone al organismo a sustancias tóxicas y cancerígenas, por lo que no es una opción más segura para la salud.

“La creencia está en que la industria, al fabricar un cigarrillo, le incorpora componentes tóxicos. Sin embargo, la toxicidad proviene de la combustión de la planta del tabaco, que al quemarse libera sustancias dañinas como arsénico y nicotina. Cada vez que se combustiona la hoja del tabaco se liberan cerca de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 250 son tóxicas y más de 70 son cancerígenas. Por lo tanto, da lo mismo si es un tabaco artesanal o un cigarrillo de caja”, señala el Dr. Juan Emilio Cheyre, jefe de Cirugía Oncológica de Tórax de FALP.

A esto se suma que los cigarrillos artesanales suelen tener filtros de menor calidad o incluso prescindir de ellos, lo que puede aumentar la exposición al humo. Por ende, cambiar el cigarrillo industrial por uno enrolado no elimina los riesgos asociados al consumo de tabaco.

Además del tabaquismo activo, la exposición al humo ambiental del tabaco también representa un riesgo. Otros factores asociados al desarrollo de esta enfermedad son la exposición al radón y al asbesto, haber recibido radioterapia en la zona del tórax y los antecedentes familiares directos.

Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia

Uno de los principales desafíos del cáncer de pulmón es que suele ser asintomático en sus etapas iniciales. Así lo explica el Dr. Cheyre: “Cuatro de cada cinco casos se diagnostican cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, que es cuando aparecen los síntomas. Estos pueden ser tos persistente o con sangre, sibilancias (silbidos al respirar), sensación de falta de aire al realizar cualquier esfuerzo, dolor o molestias en el pecho o la espalda, fatiga y pérdida de peso notoria e inexplicable”.

Frente a este escenario, el escáner o tomografía computarizada (TAC) de tórax permite detectar tumores en etapas iniciales e incluso identificar lesiones precursoras. Este examen se recomienda a personas entre 50 y 75 años con antecedentes de tabaquismo de larga data, es decir, que hayan fumado una cajetilla diaria o más durante 20 años.

“La probabilidad de curación de un cáncer de pulmón diagnosticado en una etapa temprana es altísima. Por eso, toda persona que fuma más de 15 o 20 cigarros al día debe realizarse como examen de rutina un escáner de baja dosis para detectar precozmente la enfermedad. Hoy también contamos con la ecografía endobronquial (EBUS), un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria bajo sedación profunda y que permite diagnosticar el cáncer de pulmón y, a la vez, determinar su grado de avance. Esta información es clave para seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o una combinación de estos”, enfatiza el especialista.