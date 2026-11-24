Delegada Presidencial de Tierra del Fuego participa en jornada de trabajo sobre la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en Magallanes.

Porvenir, 24 de noviembre de 2026. — Con el objetivo de interiorizarse sobre los avances institucionales y los desafíos operativos en materia ambiental para la provincia y la región, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, participó ayer lunes 23 de noviembre en una reunión informativa junto al director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Alejandro Fernández.

Durante la instancia, el director regional del SBAP expuso el estado de avance en la implementación del organismo y detalló los preparativos que se están llevando a cabo para asumir gradualmente la administración de las áreas protegidas de la región, las cuales actualmente se encuentran bajo la tuición de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

En el encuentro se analizaron aspectos técnicos y normativos clave para el territorio, destacando el proceso de homologación de los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) presentes en Magallanes, así como los procedimientos para la tramitación de permisos destinados al desarrollo de actividades al interior de las áreas protegidas. Asimismo, se abordaron las nuevas facultades fiscalizadoras con las que contará la institución y las líneas de acción para la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de los espacios bajo resguardo oficial.

La jornada permitió a la autoridad provincial y a los asistentes conocer de primera fuente el estado de despliegue del nuevo servicio, generando un espacio de diálogo y coordinación relevante para fortalecer la gestión ambiental y el resguardo del patrimonio natural en la provincia de Tierra del Fuego y toda la Región de Magallanes.