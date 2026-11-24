Emiten recomendaciones preventivas para Puerto Williams ante pronóstico de nieve y vientos de hasta 80 km/h.

Puerto Williams, 24 de noviembre de 2026. — Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los próximos días en la comuna de Cabo de Hornos, se hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de autocuidado y prevención.

De acuerdo con el reporte técnico, se esperan precipitaciones de nieve y aguanieve en Puerto Williams, acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Según detalla la Alerta Temprana Preventiva vigente para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este sistema frontal mantendrá su influencia en la zona al menos hasta la mañana de este jueves 26 de noviembre.

Frente a este escenario climático, las autoridades recomendaron a los vecinos y vecinas adoptar las siguientes medidas de resguardo:

Asegurar objetos en el exterior: Fijar techumbres, planchas, letreros o cualquier elemento suelto en patios y antejardines que pueda ser desplazado por la fuerza del viento.

Fijar techumbres, planchas, letreros o cualquier elemento suelto en patios y antejardines que pueda ser desplazado por la fuerza del viento. Precaución en el tránsito: Conducir a velocidad moderada, mantener distancia prudente y estar atentos a la posible acumulación de escarcha o nieve en las calzadas.

Conducir a velocidad moderada, mantener distancia prudente y estar atentos a la posible acumulación de escarcha o nieve en las calzadas. Evitar exposiciones innecesarias: Postergar actividades al aire libre o senderismo durante los períodos de mayor intensidad del viento y las precipitaciones.

Finalmente, se reiteró la importancia de mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del pronóstico meteorológico ante eventuales cambios en la evolución del sistema frontal.