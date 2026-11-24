La adaptación al cambio climático es un imperativo y una oportunidad para América Latina y el Caribe, señala nuevo informe presentado por la CEPAL en la COP31.

La adaptación al cambio climático no debe entenderse únicamente como una respuesta a emergencias o daños ambientales, sino como una decisión económica estratégica para proteger los avances del desarrollo, fortalecer la productividad y aprovechar nuevas oportunidades económicas, afirma un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dado a conocer hoy en el marco de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía.

El documento La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, 2026: la adaptación como salvaguarda y motor del desarrollo, elaborado con el apoyo del Programa Euroclima de la Unión Europea y de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), advierte que, de mantenerse la trayectoria actual de políticas climáticas, el PIB per cápita regional podría ser 7% inferior hacia 2050, con pérdidas estimadas de entre 4% y 12%.

Asimismo, señala que el estrés térmico podría reducir la productividad laboral entre 14% y 17%, según el nivel de calentamiento global, afectando las perspectivas económicas y sociales de la región.

A estos riesgos se suman los efectos de fenómenos climáticos extremos. Según las estimaciones recogidas en el informe, el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría provocar pérdidas económicas acumuladas cercanas al 2% del PIB regional durante tres años y empujar hasta a 4,8 millones de personas a la pobreza hacia finales de la década. Sus efectos sobre la producción y los precios de los alimentos y la energía también podrían aumentar las presiones inflacionarias.

Frente a este escenario, la CEPAL plantea que la adaptación debe consolidarse como una política de desarrollo económico, capaz de reducir vulnerabilidades, proteger el crecimiento económico y generar oportunidades de inversión, innovación y empleo.

“Adaptarse al cambio climático no es solo una necesidad ambiental, es también una decisión económica estratégica. Invertir en resiliencia permite proteger nuestra infraestructura, nuestra productividad y nuestros ecosistemas, pero también generar oportunidades de innovación y empleo. El desafío es incorporar la adaptación en las políticas económicas y las decisiones de inversión para impulsar un desarrollo más sostenible e inclusivo”, señaló Carlos de Miguel, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL.

La adaptación como inversión estratégica para el desarrollo

La publicación destaca que la adaptación puede contribuir no solo a reducir las pérdidas y daños asociados al cambio climático, sino también a superar restricciones estructurales que limitan la productividad y el desarrollo económico de América Latina y el Caribe.

Para aprovechar estas oportunidades, la CEPAL propone incorporar los riesgos climáticos en la planificación macroeconómica, los presupuestos públicos y las decisiones de inversión. Asimismo, recomienda reconocer el valor económico de las pérdidas evitadas mediante inversiones en resiliencia y fortalecer las capacidades institucionales para anticipar riesgos, evaluar alternativas y ejecutar proyectos que produzcan resultados duraderos.

Sin embargo, el financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos. Según los datos recogidos en el informe, los flujos de financiamiento climático en América Latina y el Caribe se duplicaron entre 2020 y 2024, hasta alcanzar los 108.000 millones de dólares. Pese a este avance, solo el 12% de los recursos se destinó a adaptación y resiliencia, mientras que el 79% se orientó a mitigación y el 9% a proyectos con ambos objetivos.

A esta brecha se suman dificultades de planificación y articulación con la política económica. De los 33 países de la región, solo 18 cuentan con estimaciones de los costos de sus medidas de adaptación incluidas en su más reciente contribución determinada a nivel nacional o planes nacionales de adaptación, lo que dificulta dimensionar las inversiones necesarias y movilizar recursos para cumplir sus compromisos climáticos.

La publicación también destaca que los beneficios de determinadas inversiones en adaptación pueden superar sus costos y generar efectos positivos para el conjunto de la economía, por lo que no son solo los objetivos climáticos sino también los económicos los que justifican las inversiones en adaptación. Muchas de estas medidas incluso pueden también contribuir simultáneamente a la reducción de emisiones.

Capacidades institucionales y cooperación para transformar las economías

La CEPAL subraya que el financiamiento es indispensable, pero no suficiente. Los países también necesitan fortalecer sus capacidades institucionales, mejorar la información sobre riesgos climáticos y articular las políticas económicas, productivas, sociales y ambientales.

Entre las recomendaciones del documento destacan promover soluciones basadas en la naturaleza, proteger los ecosistemas e impulsar la innovación tecnológica en sectores como la agricultura, la gestión del agua y la infraestructura. Asimismo, plantea fortalecer la protección social y garantizar la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en las decisiones de adaptación, en línea con el Acuerdo de Escazú.

El estudio también resalta la importancia de profundizar la cooperación regional para ampliar el acceso al financiamiento internacional, compartir conocimientos y desarrollar metodologías comunes que permitan evaluar riesgos, orientar inversiones y dar seguimiento a los resultados de las políticas de adaptación.

El reporte fue presentado por Carlos de Miguel durante el evento “Adaptación: una oportunidad estratégica en la región iberoamericana”, organizado por la CEPAL y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) en el marco de la COP31. En la actividad participaron Elena Pita, Directora General de la OECC; Adriana Bonilla, Directora de Cambio Climático de Costa Rica; José Luis Samaniego, Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de México; e Ignacio Lorenzo, Director de Asesoramiento Técnico en Biodiversidad y Clima de la CAF.

Con este nuevo informe, la CEPAL reafirma que la adaptación debe formar parte de una estrategia de transformación estructural que articule la estabilidad macroeconómica, la diversificación productiva, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Avanzar en esta dirección permitirá proteger los logros del desarrollo, reducir vulnerabilidades y generar nuevas oportunidades económicas y sociales para América Latina y el Caribe.

La versión en español de la publicación estará disponible próximamente en el sitio web de la CEPAL.