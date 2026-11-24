Alcaldesa de Primavera encabeza Consejo Intercomunal de Seguridad Pública Primavera–Timaukel.

Durante la jornada de este lunes, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, encabezó una nueva sesión del Consejo Intercomunal de Seguridad Pública Primavera–Timaukel, instancia de coordinación que reunió a autoridades y representantes de distintos servicios públicos, con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo en materia de seguridad y prevención.

Durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que enfrentan ambos territorios, promoviendo la coordinación interinstitucional y el desarrollo de acciones conjuntas que permitan fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los vecinos y vecinas de las comunas de Primavera y Timaukel.

Este espacio de trabajo conjunto reafirma la importancia de la colaboración entre municipios, instituciones y servicios públicos para avanzar en estrategias que respondan a las necesidades y particularidades de nuestras comunidades.