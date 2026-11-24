Docentes y estudiantes lideran jornada nacional de paro y movilización en rechazo a recortes del Presupuesto Fiscal 2027.

Santiago / Regiones, 24 de noviembre de 2026. — Convocados por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, la CONFECH, la ACES y la CUT, miles de docentes y estudiantes protagonizaron un paro y masivas marchas en rechazo a los recortes del Presupuesto 2027 en educación. El gremio advierte que los ajustes proyectan la reducción de unas 83 mil horas docentes en los SLEP, fusión de cursos y desvinculaciones.

Desarrollo de la jornada.

En Santiago, una masiva marcha de alrededor de 100.000 personas avanzó por la Alameda desde Plaza Baquedano, concluyendo de forma anticipada cerca del mediodía tras incidentes aislados y barricadas.

A nivel nacional, la convocatoria tuvo diversa recepción.

Norte y Centro: Se reportaron adhesiones en Arica, Antofagasta y Atacama.

Se reportaron adhesiones en Arica, Antofagasta y Atacama. Sur: En Concepción, la marcha se programó para la tarde desde Tribunales.

En Concepción, la marcha se programó para la tarde desde Tribunales. Magallanes: En Punta Arenas, el Comunal del Colegio de Profesores resolvió no adherir a la paralización escolar, optando por mantener el estado de alerta a nivel local.

Pese a recientes acuerdos legislativos para reponer ciertas glosas presupuestarias, las organizaciones ratificaron que continuarán movilizadas para asegurar el financiamiento basal de la educación pública.