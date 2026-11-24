Monte Verde y Pilauco: Los tesoros arqueológicos del sur de Chile que reescribieron la historia de América.

Durante décadas, la ciencia sostuvo que los primeros seres humanos llegaron al continente americano hace unos 13.000 años, una teoría conocida como el consenso «Clovis». Sin embargo, a miles de kilómetros al sur, en la Región de Los Lagos en Chile, dos yacimientos excepcionales —Monte Verde y Pilauco— demostraron que grupos de cazadores-recolectores ya habitaban el extremo austral del continente hace más de 14.500 años, obligando a replantear por completo las rutas y los tiempos del poblamiento humano.

Monte Verde: Una ventana intacta a la Edad de Hielo

Ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Puerto Montt, junto al estero Chinchihuapi, el sitio de Monte Verde fue descubierto accidentalmente en la década de 1970 y excavado sistemáticamente desde 1977 por el arqueólogo estadounidense Tom Dillehay y el geólogo chileno Mario Pino.

Lo que convierte a Monte Verde en una joya de la arqueología mundial es su extraordinario estado de conservación. Al quedar sepultado bajo una capa de turba de un antiguo humedal, la falta de oxígeno impidió la descomposición de materiales orgánicos que normalmente desaparecen con el paso de los milenios. Gracias a ello, los investigadores lograron reconstruir con asombroso detalle la vida cotidiana de un pequeño grupo humano que habitó el lugar hace al menos 14.500 años (con algunos estratos que sugieren presencia humana de hasta 18.500 años):

Vivienda y tecnología: Se identificaron los cimientos de una estructura comunitaria alargada, hecha con troncos de madera y cubierta con pieles de animales, además de fogones comunales, estacas, cuerdas y los nudos vegetales más antiguos registrados en el mundo.

Se identificaron los cimientos de una estructura comunitaria alargada, hecha con troncos de madera y cubierta con pieles de animales, además de fogones comunales, estacas, cuerdas y los nudos vegetales más antiguos registrados en el mundo. Alimentación y medicina: Los análisis revelaron una dieta variada que incluía carne de gonfoterios (parientes prehistóricos de los mastodontes), papas silvestres, hongos, frutos y más de 40 especies de plantas. Muchas de ellas, como el boldo y diversas algas marinas traídas desde la costa del Pacífico, poseían propiedades medicinales, lo que demuestra un profundo conocimiento del entorno y capacidad de desplazamiento.

Aunque su datación fue intensamente debatida en sus inicios —e incluso revisada nuevamente por estudios recientes en 2026—, inspecciones científicas internacionales en terreno han reafirmado su antigüedad pleistocénica, consolidándolo como un Monumento Histórico Nacional clave para entender las primeras migraciones costeras hacia el sur.

Pilauco: Huellas humanas entre gigantes extintos

A unos 100 kilómetros al norte de Monte Verde, en pleno radio urbano de la ciudad de Osorno, se encuentra el sitio paleontológico y arqueológico de Pilauco. Descubierto en 2007 durante las obras de construcción de un conjunto habitacional y liderado científicamente por el equipo de la Universidad Austral de Chile encabezado por Mario Pino, este yacimiento ofrece un complemento fundamental al registro de Monte Verde.

Pilauco corresponde a un antiguo humedal donde hace entre 13.500 y 15.600 años convivieron clanes de cazadores-recolectores con la megafauna del Pleistoceno tardío. Entre sus hallazgos más destacados se encuentran:

La huella más antigua de América: En un estrato de barro arcilloso cubierto rápidamente por materia orgánica, los investigadores hallaron una icnita (huella fósil) de pie humano descalzo. Datada en 15.600 años de antigüedad , los análisis biomecánicos determinaron que perteneció a un individuo adulto de unos 70 kilogramos que caminó por la orilla del humedal.

En un estrato de barro arcilloso cubierto rápidamente por materia orgánica, los investigadores hallaron una icnita (huella fósil) de pie humano descalzo. Datada en , los análisis biomecánicos determinaron que perteneció a un individuo adulto de unos 70 kilogramos que caminó por la orilla del humedal. Fauna pleistocénica y herramientas: El sitio alberga una enorme concentración de restos óseos de animales extintos, entre ellos gonfoterios, caballos americanos, milodones (perezosos gigantes), antepasados de los guanacos y aves. Junto a estos fósiles aparecieron herramientas de piedra tallada (artefactos líticos), semillas y restos de insectos que permiten reconstruir el clima frío y húmedo de la época.

Un legado histórico compartido

Tanto Monte Verde como Pilauco demuestran que los primeros habitantes del sur de Sudamérica no eran grupos aislados, sino comunidades altamente adaptables que dominaban tanto los recursos del bosque templado como los de la costa. Al preservar desde las herramientas de piedra hasta las plantas medicinales y las propias pisadas de aquellos pioneros, ambos yacimientos chilenos transformaron para siempre el mapa de la prehistoria americana.