A 52 años del hallazgo de «Lucy», el descubrimiento que transformó nuestra comprensión de la evolución humana.



La Depresión de Afar, Etiopía – Un 24 de noviembre de 1974, la antropología vivió uno de los hitos más trascendentales de su historia con el hallazgo de «Lucy», el esqueleto fosilizado casi completo de un homínido que aportó pruebas fundamentales sobre los orígenes y la evolución del ser humano.



El descubrimiento tuvo su origen en 1972, cuando el geólogo francés Maurice Taieb identificó la Formación Hadar en el Triángulo de Afar. Ante la extraordinaria magnitud del yacimiento de fósiles, Taieb convocó a la comunidad científica internacional. Entre los especialistas que acudieron al llamado se encontraba el antropólogo estadounidense Donald Johanson, curador del Museo de Historia Natural de Cleveland.



Tras dos años de excavaciones con resultados poco alentadores, el panorama cambió por completo el 24 de noviembre de 1974. Mientras exploraban un barranco en la cuadrícula 162, Johanson y el estudiante graduado Tom Gray divisaron un pequeño hueso fosilizado que sobresalía de la pared de tierra. En cuestión de minutos, ambos investigadores desenterraron fragmentos de cráneo y extremidades inferiores. Al notar que ninguna pieza ósea se repetía, comprendieron de inmediato que los restos pertenecían a un único individuo, un detalle clave que facilitaría enormemente su posterior clasificación e investigación.



Esa misma tarde, en el campamento base y aún sin dimensionar el impacto mundial que tendría el hallazgo, el equipo decidió bautizar al espécimen. Mientras clasificaban los huesos, en la radio sonaba la canción «Lucy in the Sky with Diamonds» de The Beatles, lo que inspiró a Johanson a nombrarla «Lucy».



Características científicas y relevancia evolutiva.



Los análisis posteriores confirmaron que «Lucy» pertenecía a la especie Australopithecus afarensis y tenía una antigüedad aproximada de 3,2 millones de años. El estudio de su anatomía reveló datos clave sobre su vida y nuestra historia evolutiva:

• Biología y fisonomía: Se trataba de una hembra que medía alrededor de 1,1 metros de altura y pesaba cerca de 29 kilogramos. Falleció alrededor de los 20 años de edad, tras haber dado a luz en al menos dos ocasiones.

• Bipedestación: La estructura de su rodilla y su cadera demostró de manera concluyente que caminaba exclusivamente erguida sobre sus extremidades posteriores, una evidencia directa del proceso de hominización.

• Un ancestro en común: Lejos de la idea popular del «eslabón perdido» como un ser intermedio entre el simio y el humano moderno, «Lucy» representa un valioso punto de referencia sobre nuestro pasado evolutivo común.