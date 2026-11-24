Dos detenidos por robo de especies a turistas suizos en el Parque Nacional Torres del Paine

Los involucrados fueron ubicados por Carabineros en la ruta Y-290, luego de que las víctimas fotografiaran el vehículo en el que escaparon. La mochila sustraída fue encontrada posteriormente entre unos matorrales.

Durante patrullajes preventivos al interior del Parque Nacional Torres del Paine, Carabineros detuvo a dos personas adultas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, por su presunta participación en el robo de especies desde un vehículo perteneciente a turistas suizos.

El procedimiento se inició luego de que las víctimas denunciaran la sustracción de una mochila de color naranja. Según sus antecedentes, los turistas sorprendieron a dos individuos mientras cometían el ilícito, quienes posteriormente escaparon del lugar en un automóvil.

Sin embargo, los afectados lograron fotografiar el vehículo, registro que permitió a Carabineros iniciar las coordinaciones para dar con los responsables.

A través de comunicaciones por radio satelital con la Central de Comunicaciones (CENCO) Magallanes y destacamentos fronterizos del sector, especialmente el Retén Cerro Guido, personal policial logró ubicar el automóvil con sus ocupantes en el kilómetro 20 de la ruta Y-290, en dirección a Puerto Natales.

Aunque los sujetos no mantenían la mochila en su poder al momento de la fiscalización, fueron reconocidos por las víctimas, por lo que ambos fueron detenidos por su presunta participación en el delito.

Posteriormente, cerca de las 19:00 horas, la especie sustraída fue encontrada entre unos matorrales, a unos 300 metros del lugar donde ocurrió el robo, en dirección hacia donde habían escapado los involucrados.

La mochila fue entregada voluntariamente a Carabineros por un conductor de tours que transitaba por el parque, quedando pendiente su devolución a los propietarios.

Finalmente, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasaron a control de detención durante la jornada de este martes 24 de noviembre.