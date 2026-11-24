Avanzan las obras de reposición vial en calle Angamos de Punta Arenas con inversión superior a los $ 176 millones de pesos.

Punta Arenas, 24 de noviembre de 2026. — Con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial en un eje estratégico de la capital regional, continúan ejecutándose las obras de conservación en calle Angamos, específicamente en el tramo comprendido entre calle O’Higgins y avenida Bulnes.

La intervención contempla la renovación integral de 1.160 metros cuadrados de calzada que presentaban un importante deterioro. Actualmente, las faenas se concentran en la faja norte de la vía e incluyen el retiro completo del pavimento antiguo y la reconstrucción estructural de la base.

Para minimizar el impacto en la circulación vehicular y peatonal del sector, los trabajos se están ejecutando mediante la aplicación de hormigón de fraguado rápido, una solución tecnológica que permite acortar significativamente los tiempos de espera y acelerar la habilitación al tránsito de los tramos intervenidos, asegurando al mismo tiempo una mayor durabilidad.

Este proyecto representa una inversión superior a los 176 millones de pesos y forma parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, iniciativa financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y ejecutada bajo la supervisión técnica del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Con este avance, las autoridades continúan impulsando el plan de recuperación de la trama vial de Punta Arenas, entregando soluciones definitivas que optimizan la conectividad y la calidad de vida de los conductores y vecinos de la comuna.