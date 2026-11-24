Los primeros supermercados de Punta Arenas | Historia y Memoria

El primer establecimiento en operar bajo el formato moderno de autoservicio en Punta Arenas y en toda la Región de Magallanes fue el Supermercado Listo, inaugurado el 30 de abril de 1963 en calle 21 de Mayo N° 1133.

Antes de la década de 1960, el abastecimiento de la ciudad funcionaba a través de grandes almacenes mayoristas de ramos generales (como los de las familias Braun, Menéndez, Domingo Coro o Hernández Hnos.) y despachos de barrio con atención detrás de un mostrador. Con la llegada del formato de autoservicio, surgieron los pioneros del rubro en la ciudad.

1. Los pioneros de los años 60 y 70

Supermercado Listo (1963). Ubicado en calle 21 de Mayo casi esquina Roca, a media cuadra de la Plaza Muñoz Gamero, introdujo la venta directa en góndolas donde los clientes tomaban sus productos. Contaba con un segundo piso dedicado a artículos para el hogar, muebles y juguetería, y se mantuvo activo hasta su cierre definitivo en 2006.

Ubicado en calle 21 de Mayo casi esquina Roca, a media cuadra de la Plaza Muñoz Gamero, introdujo la venta directa en góndolas donde los clientes tomaban sus productos. Contaba con un segundo piso dedicado a artículos para el hogar, muebles y juguetería, y se mantuvo activo hasta su cierre definitivo en 2006. Supermercado Cofrima (1971). Nacido a partir de la histórica Compañía Frigorífica de Magallanes (fundada en 1907), que originalmente despachaba carnes por mostrador. En 1971 inauguró su moderno local de autoservicio en la esquina de Lautaro Navarro con Balmaceda (donde hoy opera un Unimarc), convirtiéndose en el principal competidor de Listo durante las décadas de 1970 y 1980.

Nacido a partir de la histórica Compañía Frigorífica de Magallanes (fundada en 1907), que originalmente despachaba carnes por mostrador. En 1971 inauguró su moderno local de autoservicio en la esquina de Lautaro Navarro con Balmaceda (donde hoy opera un Unimarc), convirtiéndose en el principal competidor de Listo durante las décadas de 1970 y 1980. Supermercado Livacic . Situado en la esquina de 21 de Mayo con Errázuriz, fue otro de los primeros locales céntricos en adoptar el modelo de autoservicio antes de iniciar su cierre hacia 1980.

Situado en la esquina de 21 de Mayo con Errázuriz, fue otro de los primeros locales céntricos en adoptar el modelo de autoservicio antes de iniciar su cierre hacia 1980. Copeaustral (Cooperativa de ENAP). Ubicada en calle O’Higgins, funcionó como un importante centro de abastecimiento con formato de supermercado en su primer nivel y tienda de artículos en el segundo piso para los trabajadores petroleros y la comunidad.

2. La expansión a fines de los 70 y los 80.

Supermercado Marisol (1980). Inaugurado en la esquina de Zenteno con Capitán Guillermos, marcó la llegada de los supermercados modernos hacia los sectores residenciales fuera del casco céntrico tradicional.

Autoservicio 2000 / 2001 (Vittorino). Ubicado en la esquina de Avenida Bulnes con Angamos, evolucionó desde un minimarket barrial hasta consolidarse como un autoservicio de referencia en el sector norte.

Abu Gosch. Iniciado como multitienda en calle Bories y Zona Franca a fines de los años 70, amplió su giro hacia el formato de supermercado consolidándose como una de las cadenas regionales más recordadas de Magallanes.