SAR Dr. Juan Damianovic fortalece la atención de urgencia en el sector sur de Punta Arenas con servicio continuo las 24 horas.

El recinto de Atención Primaria de Alta Resolutividad atiende a personas de todas las edades y cuenta con toma de exámenes de sangre y radiografías.

Punta Arenas. — Con el objetivo de brindar una respuesta oportuna y resolutiva a las emergencias médicas de la comunidad, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) Dr. Juan Damianovic mantiene su funcionamiento continuo las 24 horas del día, de lunes a domingo, consolidándose como un eje clave para los vecinos del Barrio Sur y toda la comuna.

El establecimiento ofrece todas las prestaciones habituales de un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), sumando además capacidad diagnóstica avanzada mediante la toma de exámenes de sangre y radiografías que sean solicitadas por el equipo médico durante la consulta de urgencia.

El servicio está abierto a toda la comunidad y atiende a pacientes de todas las edades. Para agilizar el proceso de admisión, desde el recinto recuerdan a los usuarios acudir con la documentación requerida según cada caso:

Público general: Cédula de identidad del paciente.

Cédula de identidad del paciente. Menores de edad: Cédula de identidad del menor y del adulto responsable que lo acompaña.

Cédula de identidad del menor y del adulto responsable que lo acompaña. Menores de 1 año: Certificado de nacimiento.

Certificado de nacimiento. Personas extranjeras: Pasaporte o RUT provisorio.

El SAR Dr. Juan Damianovic está ubicado en José Ignacio Zenteno #2850, Barrio Sur, y ante dudas o consultas dispone de la línea telefónica 61 2 254428.