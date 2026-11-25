Invitan a comunidades educativas a capacitarse gratuitamente en energía y sostenibilidad.

· Las iniciativas “Funicular de la Energía” y “Tren de la Energía” buscan entregar herramientas a docentes, directivos y profesionales de la educación para incorporar la sostenibilidad energética tanto en la gestión institucional como en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Punta Arenas, noviembre del 2026.- Con el propósito de promover una cultura de uso responsable de la energía desde las comunidades educativas, la Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto invitó a profesores, equipos directivos y profesionales del ámbito educacional a participar en dos cursos gratuitos de formación en sostenibilidad y educación energética.

Se trata de los cursos “Funicular de la Energía” y “Tren de la Energía”.

Ambas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los profesionales de la educación mediante herramientas conceptuales, metodológicas y pedagógicas que permitan incorporar estas materias en los establecimientos educacionales.

“La educación energética es de alta importancia para nosotros como Ministerio de Energía, sobre todo porque creemos firmemente que contar con más y mejor docentes, es sinónimo de mejor calidad educativa”, sostuvo el Seremi Pinto.

Asimismo, “nos parece muy relevante que este aspecto de la formación de nuestros niños y jóvenes se vaya internalizando cada vez más dentro de la gestión de los establecimientos educacionales”, dijo el Seremi de Energía, agregando que para que esto tenga un impacto significativo en los estudiantes y en sus respectivas comunidades educativas, “es clave dotar de instrumentos y metodologías adecuadas a quienes tienen el rol de enseñar”.

DOS OPCIONES DE FORMACIÓN

El curso “Funicular de la Energía” está dirigido a directores, encargados de unidades técnico-pedagógicas (UTP), equipos de gestión y profesionales interesados en incorporar la sostenibilidad energética en sus procesos institucionales, particularmente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y la gestión energética de los establecimientos.

En tanto, el curso “Tren de la Energía” está diseñado para docentes de educación parvularia, básica y media, así como a otros profesionales del área pedagógica; y, mediante módulos temáticos, provee herramientas para abordar conceptos de energía y sostenibilidad, con propuestas educativas aplicables a distintos niveles de enseñanza.

INSCRIPCIONES Y BENEFICIOS

Los dos cursos son gratuitos y tienen una duración estimada de 15 horas de formación asincrónica, lo que permite a los participantes organizar sus tiempos de aprendizaje de manera flexible. Igualmente, quienes participen tendrán acceso a materiales exclusivos de apoyo para fortalecer sus prácticas pedagógicas y la gestión institucional.

Los ciclos formativos se desarrollarán entre noviembre y la segunda semana de diciembre, ofreciendo distintas oportunidades de participación durante este período.

Los interesados podrán inscribirse el sitio web de Educa Sostenible (educasosteniblechile.cl/), en el siguiente formulario de inscripción: https://tinyurl.com/2r88e2je