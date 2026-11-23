Barrio Comercial 18 invita a las familias magallánicas a participar en su 3ª Corrida Familiar en Punta Arenas.

El evento gratuito y abierto a toda la comunidad se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

La jornada incluirá baile entretenido, concursos, regalos y una esperada carrera de corpóreos para cerrar el encuentro.

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Con el propósito de promover la vida sana, el deporte y el encuentro vecinal en un espacio seguro y recreativo, la Asociación de Comerciantes del Barrio Comercial 18, bajo su lema «Tradición que une», invita a toda la comunidad de Punta Arenas a ser parte de la 3ª Corrida Familiar del Barrio Comercial 18.

La actividad se realizará el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 10:00 horas.

El evento ha sido diseñado como un panorama completamente gratuito e inclusivo, pensado para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan disfrutar de una mañana al aire libre haciendo actividad física.

Además del circuito principal de la corrida, el programa contempla diversas actividades paralelas para animar al público y a los corredores:

Sesiones de baile entretenido y calentamiento previo.

Entrega de regalos y sorpresas proporcionadas por los locatarios del sector.

Una gran corrida de corpóreos como broche de oro para el cierre de la jornada.

Desde la Asociación de Comerciantes destacaron la importancia de generar estas instancias que no solo incentivan hábitos saludables, sino que también fortalecen la identidad local y revitalizan uno de los barrios comerciales más emblemáticos de la capital regional.