Hielo VI: Chile, país de hielo, vuelve a medir el Territorio Chileno Antártico.

La Armada y el Instituto de Ciencia y Exploración completaron la sexta campaña aeronaval antártica: dos vuelos de diez horas desde Punta Arenas, más de 10 mil kilómetros recorridos y, por primera vez, mediciones del espesor del hielo marino con tecnología diseñada en Valdivia.

Desde la ventanilla del P-3 «Orión» las nubes se abren y aparece lo inabarcable: plataformas de hielo, cordones montañosos, mar congelado hasta el horizonte. Durante diez horas, catorce aviadores navales y un equipo de científicos chilenos sobrevolaron el Territorio Chileno Antártico midiendo cómo cambia el hielo. Así fue Hielo VI, la campaña que la Armada de Chile y el Instituto de Ciencia y Exploración (ICE) cerraron con éxito el miércoles 18 de noviembre.

Fueron dos vuelos con despegue y retorno en Punta Arenas: la línea Alfa, el lunes 16, recorrió 5.028 kilómetros; la línea Beta, dos días después, 5.064. Más de 80 años después de que Ramón Cañas Montalva imaginara a la capital magallánica como puerta de entrada al Territorio Chileno Antártico, esa visión opera con precisión de reloj.

Ciencia hecha en Chile

La gran novedad fue la primera medición del espesor del hielo marino en el sector oriental de la península. El ICE, que asumió el diseño del programa científico, instaló bajo el avión un radiómetro de banda L, un altímetro láser, un receptor GNSS de doble frecuencia y una cámara de alta resolución.

«Esto es tecnología nacional, ha sido desarrollada acá en Chile, en Valdivia, por nosotros», subraya Andy Uribe, investigador a cargo de la instrumentación.

El director del ICE, Claudio Bunster, lo pone en perspectiva: «La Antártica es un teatro de operaciones cada vez más decisivo para el presente y el futuro de la humanidad. Hielo VI hace que Chile esté presente allí en la vanguardia». La camaradería entre civiles y marinos, agrega, permitió «concebir, construir y desplegar instrumentación original, en condiciones extremas y en tiempo récord».

Un escudo que se debilita

El hielo marino protege a las plataformas que frenan el avance de los glaciares hacia el océano. Si ese escudo cede, los glaciares descargan más rápido al mar y sube el nivel global de los océanos. «Medir el espesor del hielo marino desde el aire nos permite cubrir en pocas horas lo que en terreno tomaría semanas», explica Rodrigo Zamora, director científico de la campaña. La pregunta de fondo, dice, es si ese hielo «sigue protegiendo a las plataformas de hielo de la Península o está dejando de hacerlo».

El comandante de la misión, capitán de fragata Tomás Iturriaga, describe nieve y cielo que se confunden, nubes lenticulares que generan turbulencia a baja altura y un frío capaz de congelar instrumentos y combustible.

Un país tricontinental

Para el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, la misión va más allá del soporte logístico: «Hace tangible la tricontinentalidad que define la identidad geográfica y geopolítica de nuestra patria. Al conectar a través del mar el territorio continental, insular y antártico, la Armada ratifica su compromiso irrenunciable con la soberanía, la ciencia y el futuro de Chile en el continente blanco».

Esa tricontinentalidad también viaja a bordo. En el P-3 «Orión» vuela el Tangata Manu, el hombre pájaro de la cultura Rapa Nui: un símbolo del Chile insular que, desde el Pacífico, cruzó el continente para sobrevolar la Antártica profunda. Isla, continente y hielo, reunidos en un mismo vuelo.

Es la conciencia marítima en acción: un país que entiende el océano como camino. Y un recordatorio de que Chile es un país de hielo, de los campos de hielo patagónicos al Territorio Chileno Antártico. Nombrarlo así no es un detalle: es asumir la Antártica como parte de Chile, administrada desde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Medirlo con avión, instrumentos y científicos propios, sin depender de terceros, es soberanía científica.

La Antártica también es cultura

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, sostiene que «la soberanía antártica no se ejerce solo con presencia: se construye también en la memoria, en el relato y en la cultura. Cuando científicos y marinos chilenos miden el hielo con tecnología propia, escriben un nuevo capítulo de una tradición que forma parte del patrimonio de todos los chilenos».

Es la herencia de Cañas Montalva, Escudero y Pinochet de la Barra, y del «continente de luz» de Miguel Serrano: la épica antártica sigue viva y hoy se escribe con ciencia chilena.