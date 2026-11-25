Dr. Mortis llegó a Cabo de Hornos con una experiencia de radioteatro gratuita para celebrar el aniversario comunal.

La presentación permitió a vecinos y vecinas de Puerto Williams disfrutar de una propuesta artística que rescató la magia del radioteatro, combinando actuación, música, efectos sonoros y humor. La iniciativa forma parte del compromiso municipal por acercar la cultura a todos los habitantes de la comuna más austral del mundo.

Una experiencia diferente, cargada de recuerdos, suspenso y humor, vivieron los vecinos y vecinas de Puerto Williams con la presentación del radioteatro Dr. Mortis, espectáculo que llegó hasta Cabo de Hornos en el marco de las actividades de celebración de un nuevo aniversario comunal.

La puesta en escena invitó al público a cerrar los ojos y dejarse llevar por una historia construida a través de las voces, la música, los efectos especiales y una cuidada ambientación sonora, recuperando la tradición de los antiguos programas radiales que marcaron a distintas generaciones.

La actividad, de acceso gratuito y con el apoyo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, permitió que la comunidad disfrutara de una propuesta cultural distinta, reafirmando la importancia de generar espacios de encuentro y garantizar que las expresiones artísticas lleguen también a los territorios más apartados del país.

Al término de la presentación, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, manifestó su satisfacción por la recepción del público. “Creo que fue un momento único, el poder cerrar los ojos e imaginarse las situaciones que están transmitiendo, los sonidos, la risa, todo un poco diabólico, pero dentro del marco. Así que feliz, la gente lo disfrutó”, señaló.

El jefe comunal también destacó la continuidad de la programación cultural, adelantando que los niños y niñas tendrían al día siguiente una presentación especialmente preparada para ellos en el Liceo Donald McIntyre, ampliando así las oportunidades de acceso a las artes para distintos públicos de la comuna.

La experiencia también tuvo una positiva evaluación por parte de los asistentes. Diego Illanes, residente de Puerto Williams, destacó el trabajo artístico y la ambientación de la obra, recordando además la conexión personal que le generó esta presentación.

“Mi abuela y mi mamá también escuchaban esos programas de radio, y eso me trajo muchos recuerdos de cuando uno era chico. Fue un momento muy especial que se vivió, con la atmósfera que crea el grupo. Es una representación teatral con música, genial, me encantó”, comentó.

Por su parte, Amparo, una de las niñas asistentes, valoró la experiencia y la combinación de emociones que generó el espectáculo. “Un poco de miedo, pero bien, porque tampoco fue tanto de miedo. La risa fue muy buena y me encantó cómo actuaron”, expresó.

Desde la compañía, Juan Tapia, músico y artista de Dr. Mortis, agradeció la oportunidad de presentarse nuevamente en la comuna y destacó la recepción de la comunidad.

“La posibilidad de visitar Puerto Williams siempre es una muy buena noticia, una muy buena experiencia. Ha sido bastante positivo esta presentación. Vimos el cariño de la gente que llegó y estamos muy contentos por esta recepción y de poder mostrarles este trabajo que lo hacemos con harto cariño y bien a pulso”, manifestó.

De esta manera, la celebración aniversario de Cabo de Hornos continúa consolidándose como una oportunidad para acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad, demostrando que la distancia geográfica no debe ser una barrera para acceder a la cultura.

A través de estas iniciativas, la Municipalidad de Cabo de Hornos busca fortalecer la vida cultural de Puerto Williams, promoviendo actividades gratuitas, abiertas y pensadas para las familias, porque el acceso a la cultura también es parte de la calidad de vida y del desarrollo de quienes habitan la ciudad más austral del mundo.