PDI fiscalizó a 52 personas extranjeras en Magallanes, denunció a 11 y notificó tres medidas de expulsión

El operativo se desarrolló en locales comerciales y barberías, así como en la vía pública.

Detectives de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron un operativo de fiscalización en Magallanes para verificar la situación migratoria de personas de distintas nacionalidades y detectar posibles requerimientos judiciales vigentes.

La Subprefecta Valeria Hernández, jefa subrogante de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, informó que “se fiscalizaron 52 personas extranjeras y 11 de ellas fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infringir la Ley de Migración y Extranjería”.

Entre las infracciones detectadas se registraron casos de personas que realizaban labores remuneradas sin autorización, tenían vencidos sus permisos de residencia o permanencia, habían cometido un delito en el país o habían incumplido una medida de control de firma.

Durante el operativo, los detectives también notificaron a tres personas extranjeras de sus respectivas medidas de expulsión. “Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad en la región”, señaló la Subprefecta Valeria Hernández.