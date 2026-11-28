Turista adulta mayor resultó lesionada tras sufrir caída en el cerro La Bandera de Puerto Williams

Una turista chilena, adulta mayor, debió ser rescatada por personal de Carabineros y Bomberos luego de sufrir una caída mientras recorría el sector del primer mirador del cerro La Bandera, en Puerto Williams.

La emergencia se registró cerca de las 12:50 horas, luego de que Bomberos de Cabo de Hornos alertara sobre la presencia de una mujer que presentaba una lesión en la cabeza, con sangrado y dificultades para desplazarse por sus propios medios.

Tras recibir la alerta, personal de la 4ª Comisaría de Carabineros de Puerto Williams (F) desplegó una patrulla de rescate y coordinó un operativo conjunto con Bomberos para llegar hasta el lugar y prestar asistencia a la afectada.

Una vez ubicada, la mujer recibió los primeros auxilios y fue trasladada hasta la base del cerro, donde quedó a cargo de personal del SAMU, que posteriormente la trasladó hasta el Hospital de Puerto Williams para recibir atención médica.

Desde Carabineros destacaron la coordinación entre las instituciones de emergencia y aprovecharon de reiterar el llamado a quienes visitan los atractivos naturales de la región, especialmente durante el inicio de la temporada estival, a tomar las precauciones necesarias.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar calzado y vestimenta adecuados, respetar los senderos habilitados, considerar las condiciones climáticas y evaluar las propias capacidades físicas antes de iniciar una excursión, evitando exponerse a situaciones de riesgo.