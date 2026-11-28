MovilizaDOS llenó de vida el centro de Punta Arenas

Más de 60 emprendedores, más de 10 agrupaciones culturales, organizaciones deportivas y servicios públicos participaron en una jornada realizada en la Plaza de Armas, que reunió a familias magallánicas y turistas entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Este sábado se desarrolló la feria MovilizaDOS en la Plaza, iniciativa impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno que reunió en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero una amplia oferta de productos, servicios, actividades recreativas y expresiones artísticas.

Durante ocho horas, los asistentes pudieron recorrer los stands de más de 60 emprendedores, conocer el trabajo de agrupaciones culturales y deportivas, informarse sobre la oferta pública y disfrutar de la presentación de la Banda del Ejército.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que la actividad permitió acercar los servicios públicos a las personas durante el fin de semana.

“Queremos que las personas puedan encontrarse con los servicios públicos en sus propios espacios cotidianos, incluso durante los fines de semana, cuando habitualmente no hay atención. Esta jornada permitió que muchas personas que estaban recorriendo el centro pudieran acercarse, realizar consultas y conocer la oferta institucional. Al mismo tiempo, estamos dando vida a nuestra Plaza de Armas como un lugar de encuentro para las familias, el emprendimiento y la comunidad”, señaló.

Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró la convocatoria y la integración de emprendedores, organizaciones culturales y deportivas en una misma actividad.

“Quisimos que esta iniciativa fuera mucho más que una feria de servicios públicos. Logramos reunir a emprendedores, organizaciones culturales y deportivas, generando un espacio donde las personas pudieran compartir y disfrutar. Nos deja muy satisfechos ver el movimiento que tuvo la plaza y la respuesta de la comunidad. Queremos seguir impulsando este tipo de encuentros durante 2027, porque recuperar el centro también significa fortalecer su carácter comunitario”, indicó.

DEPORTE Y VINCULACIÓN CON LOS BARRIOS

La jornada también incluyó información sobre programas deportivos disponibles para la comunidad. En ese contexto, el seremi del Deporte, Jacques Roux, destacó la importancia de acercar la oferta del Instituto Nacional de Deportes (IND) a los barrios y organizaciones sociales.

“Muchas veces las personas desconocen la cantidad de talleres gratuitos que existen en nuestra región. Por eso estamos trabajando coordinadamente con distintos servicios y organizaciones territoriales para que esta información llegue directamente a los vecinos. Queremos que más familias conozcan y aprovechen las alternativas deportivas disponibles durante el año, tanto en juntas de vecinos como en recintos como el Estadio Fiscal”, explicó.

EMPRENDEDORES: UNA VITRINA PARA EL TALENTO LOCAL

La presencia de más de 60 emprendedores permitió exhibir productos, establecer contacto con nuevos clientes y fortalecer sus iniciativas comerciales.

Así lo expresó Carmen Alvarado, de Dulce Hermanas Alvarado, quien participó por primera vez en una actividad de estas características en la Plaza de Armas.

“Es maravilloso ver la plaza con vida y poder ser parte de una instancia como esta. Para nosotros representa una tremenda vitrina, porque nos permite darnos a conocer, mostrar nuestros productos y llegar a personas que quizás todavía no conocen nuestro emprendimiento. Ojalá se sigan realizando actividades como esta, porque son oportunidades muy importantes para quienes trabajamos de manera independiente”, manifestó.

La asistencia de turistas y visitantes amplió el alcance de la feria, que reunió en un mismo lugar la oferta pública, el emprendimiento regional y diversas expresiones culturales y deportivas de Magallanes.

La iniciativa forma parte del programa MOVILIzaDOS de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, cuyo propósito es fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales, acercar las instituciones a las personas y generar instancias de información y encuentro en la región.