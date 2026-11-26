Agricultores en Magallanes: Diez años y nueve toneladas de choclos cultivados en el fin del mundo.

La agricultora Estrella Pérez y su marido, Francisco Cárcamo, comenzaron con una cosecha de apenas 300 choclos en Punta Arenas. Hoy, con una producción acumulada equivalente a unas 90 mil porciones de cazuela y clientes que reservan sus mazorcas antes de la cosecha, estrenan un invernadero de 145 metros cuadrados para ampliar el cultivo.

En Punta Arenas, donde durante generaciones el choclo llegó a las cocinas familiares en tarros o bolsas de productos congelados, hay quienes esperan la temporada de cosecha para disfrutar de uno fresco, tierno y de sabor particularmente suave, cultivado en la misma tierra magallánica.

La demanda es tal que buena parte de la producción está vendida antes de que las mazorcas sean arrancadas de las plantas.

Detrás de esta historia están Estrella Pérez, agricultora usuaria de INDAP, y su marido, Francisco Cárcamo, quienes hace una década se empecinaron en cultivar maíz en una de las regiones más australes del planeta. Comenzaron con 300 choclos y, según sus estimaciones, desde entonces han cosechado al menos nueve toneladas. Una cantidad que, llevada a la cocina chilena, equivaldría a unas 90 mil porciones de cazuela.

La experiencia despertó tempranamente el interés internacional. En 2016, la historia de sus primeras cosechas, difundida por INDAP, fue destacada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Diez años después, el matrimonio incorpora un nuevo invernadero de 145 metros cuadrados, construido especialmente para ampliar la producción de maíz, gracias a un convenio entre INDAP y el Gobierno Regional de Magallanes.

La estructura, de Metalcon y policarbonato, cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias y una mayor altura para favorecer el desarrollo de las plantas. El proyecto original contemplaba 120 metros cuadrados, pero los agricultores decidieron sumar otros 25 con recursos propios.

Los porfiados del clima

Esta temporada, Estrella y Francisco tenían previsto destinar dos invernaderos al cultivo de choclos. Sin embargo, las intensas lluvias inundaron uno de ellos y arruinaron las plantas que ya habían establecido.

El contratiempo no los desanimó. Después de tantos años trabajando la tierra magallánica, saben que aquí la agricultura exige aprender tanto de las cosechas como de las pérdidas.

Los primeros ensayos tampoco fueron sencillos. Algunas variedades crecían tanto que alcanzaban el techo de los invernaderos sin conseguir madurar. Con asesoría técnica, paciencia y sucesivas temporadas de experimentación, fueron seleccionando semillas más adecuadas para las condiciones del extremo sur, explica Pablo Fernández, Jefe de Área de Indap Punta Arenas.

Cada año, a mediados de septiembre, comienza el ritual de depositar las semillas en pequeños vasos. Hay que cuidar la humedad, la temperatura y el riego. A fines de octubre, las plantas son trasplantadas al invernadero, donde cada una puede producir entre una y tres mazorcas.

Mientras el maíz gana altura, los agricultores aprovechan los espacios entre las hileras para cultivar lechugas y cilantro.

“El sabor es espectacular. Tú lo puedes tener congelado más de un año y se mantiene igual”, asegura Estrella, quien hace años dejó de comprar choclos para el consumo familiar.

El secreto está, en buena medida, en reproducir bajo techo las condiciones que el maíz encuentra naturalmente al aire libre en otras zonas del país.

El director regional subrogante de INDAP, Felipe Martínez, explica que los invernaderos permiten alcanzar temperaturas de entre 28 y 30 grados Celsius, que, junto con una adecuada disponibilidad de agua, favorecen el desarrollo del cultivo.

El matrimonio recibió en su predio al gobernador regional, Jorge Flies; al seremi de Agricultura, Ignacio Cavada Herrera, y al director regional subrogante de INDAP, Felipe Martínez, junto a funcionarios de Indap y el Gobierno Regionalquienes conocieron las nuevas instalaciones.

“Cuando se habla de producir choclo, generalmente no se piensa en Magallanes. Lo que nos está demostrando Estrella es que se pueden romper los paradigmas. Con innovación se puede producir y se puede producir diferente”, señaló el seremi de Agricultura.

El nuevo invernadero forma parte de un programa de fortalecimiento de la soberanía alimentaria regional, ejecutado por INDAP y financiado por el Gobierno Regional con más de 3.262 millones de pesos. Entre sus principales objetivos está incorporar 25 mil metros cuadrados de superficie de cultivo protegido en Magallanes.

En su primera convocatoria, el programa de inversiones permitió adjudicar 37 proyectos por cerca de 210 millones de pesos.

El gobernador Jorge Flies, quien conoció las primeras cosechas del matrimonio cuando ejercía como intendente, destacó la perseverancia de los agricultores y llamó a las nuevas generaciones a enamorarse de la tierra.

“Acá tenemos personas maravillosas como Estrella y Francisco, que hacen un trabajo extraordinario”, afirmó, enfatizando la necesidad de reducir la dependencia alimentaria de otras regiones del país.

En 2016, cuando Estrella celebraba su primera cosecha, hacía una cuenta sencilla. Trescientos choclos eran también 300 platos de cazuela. Una década después, los clientes reservan sus choclos antes de que estén maduros. Lo que comenzó como un experimento campesino terminó por incorporar un nuevo sabor a la cocina austral.

Porque en Magallanes, donde durante generaciones el choclo llegó desde cientos de kilómetros de distancia, ahora también se espera que madure en la tierra propia.