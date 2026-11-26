Encuentro Plan Salmón Magallanes 2050 se realizó en Punta Arenas para proyectar el desarrollo competitivo de la industria regional.



La jornada, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, permitió recoger visiones clave de distintos actores para construir una propuesta estratégica que será presentada oficialmente el próximo 4 de diciembre en Río Verde.



Punta Arenas, 26 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de analizar los desafíos estratégicos y trazar la hoja de ruta a largo plazo para uno de los sectores productivos más relevantes de la zona austral, la Secretaría Regional Ministerial de Economía participó activamente en el Encuentro Plan Salmón Magallanes 2050, instancia convocada por la Municipalidad de Punta Arenas.

Durante la jornada de trabajo, representantes del sector público, privado y actores vinculados a la actividad dialogaron sobre el futuro de la salmonicultura en el territorio, evaluando los retos que enfrenta la industria para consolidar su desarrollo sostenible durante las próximas décadas.

Desde la cartera de Economía destacaron que el foco central apunta a impulsar una industria altamente competitiva, con la capacidad necesaria para atraer nuevas inversiones hacia la región. Asimismo, relevaron la importancia de fortalecer los encadenamientos productivos, permitiendo que el dinamismo de este sector se traduzca en mayores oportunidades de crecimiento, innovación y contratación para las pequeñas y medianas empresas y proveedores locales.

El encuentro sirvió como un espacio fundamental de escucha y convergencia para recoger diversas miradas técnicas y territoriales. Todos estos insumos permitirán consolidar una propuesta regional unificada, la cual será presentada formalmente el próximo 4 de diciembre en la comuna de Río Verde.