INDH Magallanes conmemora el Día del Cine Chileno con exhibición abierta del documental “Nostalgia de la luz” en la UMAG.



La actividad, realizada en homenaje a los cineastas detenidos desaparecidos Carmen Bueno y Jorge Müller, busca generar un espacio comunitario de encuentro y reflexión en torno a la memoria, la verdad y la justicia.

Punta Arenas, 26 de noviembre de 2026.– En el marco de la conmemoración del Día del Cine Chileno —fecha instaurada cada 29 de noviembre en homenaje a los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, víctimas de desaparición forzada desde 1974—, la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) colaboró en la exhibición especial del reconocido documental “Nostalgia de la luz”, obra del destacado director nacional Patricio Guzmán.

La proyección de la cinta tuvo como objetivo abrir un espacio de encuentro ciudadano para reflexionar profundamente sobre la memoria histórica, la verdad y la justicia, poniendo en el centro la incansable búsqueda de las y los familiares de personas detenidas desaparecidas en el país.

La jornada cultural se desarrolló el miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas, en el Salón Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), contando con entrada liberada y abierta a toda la comunidad regional.

Desde el INDH Magallanes relevaron la importancia de vincular el arte y el patrimonio audiovisual con la promoción de los derechos humanos, invitando a la ciudadanía a seguir participando activamente en estas instancias de diálogo y memoria colectiva a través del cine.