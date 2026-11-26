La Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas en 1920 | Manuel Luis Rodríguez U, | Historia y Memoria

Un registro fotográfico de la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas de alrededor de 1920 revela los detalles de la vida cotidiana, la modernización urbana y la arquitectura de un corazón cívico que recién comenzaba a echar raíces.

Punta Arenas, 1920.– Observar una fotografía de la Plaza Muñoz Gamero tomada alrededor de 1920 es abrir una ventana directa a una ciudad en plena transformación. Lejos de la densa y frondosa arboleda que hoy caracteriza al principal paseo público de Punta Arenas, hace poco más de cien años los cipreses eran apenas arbustos bajos y cuidadosamente recortados. Esa vegetación incipiente permitía una vista completamente despejada de los imponentes edificios perimetrales que, por entonces, consolidaban el esplendor arquitectónico de la capital magallánica.

En el corazón mismo de la plaza se alzaba el recordado quiosco de madera y fierro forjado, coronado por un techo a varias aguas. Era el escenario habitual donde las bandas militares y cívicas congregaban a las familias cada domingo para interpretar las tradicionales retretas, marcando el pulso social de la época. Cuando se realizaron las ceremonias de inauguración del Monumento a Hernando de Magallanes, el kiosco fue trasladado a su actual ubicación.

El vértigo de los primeros motores y la vida en la calle

La escena urbana de 1920 captura también el irrefrenable avance de la modernidad sobre el antiguo trazado. Por el centro de la calzada empedrada avanza un camión abierto de ruedas macizas, conducido por un uniformado y repleto de hombres, mientras una multitud apostada en la acera izquierda observa con atención hacia la vía, como si un acontecimiento extraordinario hubiera detenido por unos minutos la rutina de toda la ciudad.

A un costado, a lo largo de la acera norte, una fila de cuatro automóviles cerrados —modelos sedán o cupé de fines de la década de 1910, probablemente destinados al servicio de taxis— da cuenta de cómo el transporte motorizado comenzaba a desplazar definitivamente a los antiguos carruajes.

Los detalles ocultos del mobiliario urbano

El análisis minucioso de la época permite rescatar dos elementos arquitectónicos hoy desaparecidos que hablan del ingenio urbano de inicios del siglo XX:

El «chirimbolo» o columna de carteles: Justo en el vértice de entrada a una de las diagonales de la plaza se erguía un cilindro vertical rematado por una cúpula. Inspiradas en las célebres colonnes Morris de París, estas estructuras fueron instaladas para ordenar la cartelería de la ciudad, exhibiendo desde bandos municipales y avisos comerciales hasta los estrenos del Teatro Municipal o el Teatro Palace.

Justo en el vértice de entrada a una de las diagonales de la plaza se erguía un cilindro vertical rematado por una cúpula. Inspiradas en las célebres colonnes Morris de París, estas estructuras fueron instaladas para ordenar la cartelería de la ciudad, exhibiendo desde bandos municipales y avisos comerciales hasta los estrenos del Teatro Municipal o el Teatro Palace. Los precursoras franjas peatonales: En las esquinas, sobre la incómoda piedra de río que dañaba el calzado de la época, se construyeron cruces pavimentados con losas especiales que incluían canalizaciones para escurrir las aguas lluvias. Aunque visualmente recordaban a los actuales pasos de cebra, su propósito no era otorgar preferencia legal al peatón frente a los vehículos, sino ofrecer una superficie firme, seca y segura para cruzar la calle.

A más de un siglo de distancia, estas postales no solo documentan el cambio físico de Punta Arenas, sino que retratan el espíritu cosmopolita y pujante de una ciudad que se construía a sí misma en el extremo sur del mundo.

Manuel Luis Rodríguez U.