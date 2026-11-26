Municipalidad de Torres del Paine reafirma apoyo para agilizar puesta en marcha del relleno sanitario provincial de Última Esperanza.

La alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez participó junto a cuatro subsecretarios de Estado y autoridades regionales en la Mesa Provincial de la Agenda Interministerial sobre Residuos Sólidos, instancia que culminó con una visita inspectiva al recinto.

Puerto Natales, 26 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de avanzar hacia soluciones definitivas en materia medioambiental para la provincia de Última Esperanza, la Municipalidad de Torres del Paine —representada por la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez y el director de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Gestión Ambiental, Gabriel Miranda— participó en la Mesa Provincial de la Agenda Interministerial sobre Residuos Sólidos.

La jornada de trabajo contó con la presencia de los subsecretarios de Medio Ambiente, Salud Pública, Bienes Nacionales y Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), además de diversas autoridades regionales, provinciales y comunales.

Durante la sesión se analizó en detalle la situación actual del vertedero de Puerto Natales. En la oportunidad, la alcaldesa Anahí Cárdenas enfatizó la urgencia de agilizar las gestiones administrativas y técnicas necesarias para concretar a la brevedad la puesta en funcionamiento del relleno sanitario provincial.

Asimismo, la jefa comunal destacó la relevancia del trabajo colaborativo entre los municipios del territorio, manifestando la total voluntad, compromiso y respaldo de Torres del Paine a esta iniciativa liderada por la Municipalidad de Natales, calificándola como un proyecto prioritario y anhelado para el desarrollo sustentable de toda la provincia.

Tras concluir el encuentro institucional, la comitiva de autoridades se trasladó hasta las dependencias del futuro relleno sanitario para recorrer el recinto y conocer en terreno el estado y las condiciones operativas de las instalaciones.