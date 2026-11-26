Concejo Municipal de Torres del Paine aprueba presupuestos Municipal y de Salud 2027 por un total de $ 3.779 millones.

Los recursos permitirán dar continuidad a los servicios comunales, fortalecer la atención primaria de salud y financiar iniciativas orientadas al bienestar de los vecinos y vecinas durante el próximo año.

Torres del Paine, 26 de noviembre de 2026.– La Municipalidad de Torres del Paine informó a la comunidad la aprobación unánime y oficial por parte del Concejo Municipal de los proyectos de Presupuesto Municipal y Presupuesto de Salud correspondientes al período 2027. Ambos instrumentos financieros constituyen la hoja de ruta fundamental para la planificación, gestión administrativa y desarrollo estratégico de la comuna durante el próximo ejercicio.

De acuerdo con el desglose aprobado por el cuerpo colegiado, la planificación financiera contempla las siguientes asignaciones:

Presupuesto Municipal 2027: $3.273.000.000

$3.273.000.000 Presupuesto de Salud 2027: $506.000.000

$506.000.000 Inversión total conjunta: $3.779.000.000

Esta inyección global de recursos permitirá proyectar y respaldar el normal funcionamiento de los distintos departamentos y servicios municipales, asegurar la operatividad de la atención primaria de salud en el territorio y ejecutar programas e iniciativas enfocadas directamente en responder a las necesidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

Desde la casa edilicia destacaron que la aprobación de estos presupuestos reafirma el compromiso de la administración con el manejo responsable de los recursos públicos, la transparencia financiera y una gestión planificada al servicio del desarrollo integral de Torres del Paine.