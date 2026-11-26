MOP supervisa controles de pesaje móvil en la Ruta 9 Sur para resguardar la infraestructura vial de Magallanes.

El Seremi Alejandro Marusic y el Director Regional de Vialidad, Franco Serafini, inspeccionaron en terreno los procedimientos de fiscalización al transporte de carga y pasajeros en Punta Arenas.

Punta Arenas, 26 de noviembre de 2026.– En el marco de las labores de inspección en terreno que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Seremi de la cartera en Magallanes, Alejandro Marusic, visitó el Punto de Pesaje Móvil instalado en la Ruta 9 Sur de Punta Arenas. La jornada tuvo como propósito supervisar en directo el funcionamiento de estos operativos, los cuales resultan clave para fiscalizar el transporte de carga y pasajeros en tramos estratégicos donde no existen plazas fijas de control.

Acompañado por el Director Regional de Vialidad, Franco Serafini, el titular regional del MOP dialogó con los equipos fiscalizadores en el lugar, interiorizándose sobre los procedimientos técnicos estandarizados que se aplican durante las mediciones y destacando la labor diaria que realizan los funcionarios para proteger la red vial que conecta a las distintas localidades de la región.

Desde la cartera recalcaron que estas fiscalizaciones son fundamentales para resguardar la infraestructura pública, ya que permiten detectar y controlar eventuales sobrepesos en vehículos de carga. El tránsito con exceso de tonelaje provoca un deterioro prematuro en la calzada de caminos y carreteras, elevando considerablemente los costos de conservación vial y poniendo en riesgo la seguridad de todos los usuarios que circulan por las rutas australes.

En esa línea, las autoridades recordaron que la normativa vigente establece límites estrictos tanto de peso por eje como de peso bruto total, regulaciones diseñadas precisamente para asegurar la durabilidad y extender la vida útil de la red vial nacional.