Proyecto habitacional “Ciudad de los Vientos” entra en recta final para sus primeras 92 viviendas en Punta Arenas.

La iniciativa del Plan Urbano Habitacional avanza en paralelo con la construcción de otros 158 departamentos y proyecta una nueva etapa para ampliar el acceso a la vivienda en la capital regional.

Punta Arenas, 26 de noviembre de 2026.– A paso firme continúa consolidándose el proyecto habitacional Ciudad de los Vientos en Punta Arenas. Según el último balance de obras, las primeras 92 soluciones habitacionales de la iniciativa —correspondientes a 30 casas y 62 departamentos— se encuentran próximas a finalizar su etapa de construcción, mientras avanzan simultáneamente las faenas de los 158 departamentos restantes.

Esta primera fase, enmarcada en el Programa de Integración Social y Territorial (DS19), contempla un total de 250 viviendas destinadas a familias de sectores vulnerables, emergentes y medios. El desarrollo de la obra es posible gracias al financiamiento conjunto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Gobierno Regional de Magallanes y el ahorro de las propias familias beneficiarias.

Con un estándar diseñado especialmente para el clima austral, las viviendas incorporan sistema de calefacción central, ventanas termopanel y aislación térmica de alta eficiencia. Asimismo, el conjunto habitacional incluye un completo equipamiento comunitario compuesto por áreas verdes, juegos infantiles, multicancha, cancha de pádel y espacios de encuentro vecinal.

Un nuevo polo urbano para Punta Arenas

Ciudad de los Vientos es pieza clave del Plan Urbano Habitacional de Punta Arenas, un megadesarrollo que abarca una superficie de 18,5 hectáreas y que busca integrar soluciones habitacionales con servicios esenciales. El plan maestro proyecta la habilitación de nuevas calles, ciclovías, un parque urbano, jardines infantiles, un establecimiento educacional, un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y viviendas tuteladas para personas mayores.

De manera paralela a la ejecución de estas primeras 250 viviendas y a las obras de urbanización del sector, los equipos técnicos ya trabajan en el diseño y gestión de una nueva etapa habitacional, con el objetivo de seguir ampliando la oferta de viviendas y permitir que más familias magallánicas cumplan el sueño de la casa propia.