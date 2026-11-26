Más allá del 6,4%: los desafíos reales del empleo en Magallanes | Editorial

A simple vista, las cifras parecen ofrecer un respiro. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en la Región de Magallanes se situó en un 6,4% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2026. Este registro no solo representa un retroceso respecto al 6,9% observado en mediciones previas, sino que consolida a la zona austral con una de las tasas más bajas del país, ubicándose 3,4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (9,8%).

Pero, cuando se desmenuza el comportamiento del mercado laboral regional, emergen señales de alerta que exigen mirar más allá del porcentaje general.

El primer foco de preocupación radica en la calidad del empleo y el avance de la informalidad. En los últimos doce meses, la tasa de ocupación informal escaló hasta el 20,2%, lo que significa que casi 20 mil magallánicos trabajan sin cobertura previsional ni estabilidad contractual. Gran parte de la recuperación en la ocupación —especialmente en el segmento femenino, que logró reducir su tasa de desempleo en 3,1 puntos porcentuales— ha estado empujada por el trabajo por cuenta propia y el sector informal, más que por la creación robusta de puestos asalariados estables.

A ello se suma un desempeño sectorial profundamente desigual. Mientras rubros ligados al gasto público o estacional como la enseñanza y la construcción mostraron repuntes en la contratación, un motor histórico del empleo local como el comercio sufrió una contracción interanual de casi un 28% en sus ocupados. Este retroceso refleja el enfriamiento del consumo interno y los altos costos operativos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de la zona.

Frente a este escenario, la reactivación de la Mesa Regional por el Empleo, los subsidios a la contratación y los programas de capacitación impulsados desde el Gobierno Regional apuntan en la dirección correcta al intentar destrabar inversiones y proyectar cientos de nuevos puestos formales antes de fin de año. No obstante, la verdadera prueba de fuego para Magallanes no será solo sostener una baja tasa de desocupación durante la temporada alta del turismo, sino garantizar que los proyectos estructurales —en infraestructura, vivienda y energía— se traduzcan en empleos formales, permanentes y de calidad para los habitantes de la región.