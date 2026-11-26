Comienza el XXXII Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia: más de dos mil personas se beneficiarán de evento apoyado por el Gobierno Regional.

Punta Arenas, 26 noviembre 2026.- Fue en el Liceo Luis Alberto Barrera que se realizó esta mañana el lanzamiento oficial del “XXXII Festival Folklórico Estudiantil en la Patagonia: Sendero de talentos”, una actividad tradicional y emblemática que en esta versión recibió aportes del Gobierno Regional, apoyado por el Consejo Regional.

El certamen artístico-musical rescatará el folklor y la tradición magallánica hermanada con el sur de Argentina. Para ello, convocó a representantes de las cuatro provincias de Magallanes que, junto con sus respectivas comunidades educativas y también con las delegaciones nacionales, podrían beneficiar a más de dos mil personas.

Durante el lanzamiento, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, sinceró que “estamos muy contentos como Gobierno Regional, junto con el Consejo Regional, el que se haya respaldado esta actividad emblemática”: “Esto va en la línea de poder estar respaldando, primero, todo el sistema educacional en el ámbito de infraestructura y equipamiento; pero también en actividades como esta, que permiten el desarrollo en cada uno de los colegios”.

La mención de la primera autoridad regional tiene que ver con el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Regional y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Educación, Energía y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en 2024, que apunta a la conservación de 21 establecimientos de todo Magallanes.

“Detrás de cada uno de estos festivales hay horas, días, meses de ensayos de los jóvenes que finalmente coronan este festival (…) Como Gobierno Regional, uno de los temas fundamentales, aparte del trabajo en educación, es poder respaldar distintos eventos históricos de la región en el ámbito cultural”, cerró.

Rodrigo Sepúlveda, director subrogante del SLEP Magallanes, complementó: “Los docentes que han estado trabajado permanentemente con ellos han hecho una ‘pega’ increíble. Pero no podrían hacerlo si los papás no autorizan a sus hijos, no los integran a este proceso. Esta educación con la música, el arte, el deporte también incluso, viene a reflejar que aquí hay sacrificio familiar, hay trabajo desde los establecimientos vocacionales”.

Por otra parte, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo remarcó en que para su cartera “es muy importante este festival: este es el semillero de los futuros folcloristas. Por eso, agradecemos al Gobierno Regional y a los consejeros que pudieron solventar este encuentro”.

El apoyo económico fue de $19.999.931, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, y contempla producción técnica, equipamiento musical y difusión en medios de comunicación. El adjudicatario fue la agrupación folclórica “Esencias de mi Tierra”. El encuentro se realizará este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el Liceo Luis Alberto Barrera, en Punta Arenas.