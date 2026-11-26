Black Friday: PDI Punta Arenas entrega recomendaciones para evitar estafas en compras por internet

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos llamó a verificar la dirección de los sitios de compra, ingresar directamente a las páginas oficiales y desconfiar de las ofertas que exigen transferencias fuera de la plataforma.

Ante el aumento de las ofertas y las compras por internet durante el Black Friday, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile entregó recomendaciones para realizar compras seguras y evitar estafas en sitios web y redes sociales.

El Subprefecto Marcos Castillo, jefe subrogante de la Bridec Punta Arenas, explicó que en estas fechas “los delincuentes aprovechan principalmente dos factores: la urgencia por comprar y la expectativa de encontrar precios muy convenientes”.

Una de las modalidades advertidas por la PDI es el phishing, en el que los estafadores crean sitios web que simulan corresponder a tiendas o instituciones conocidas, pero utilizan una dirección distinta. A través de estas páginas buscan obtener datos personales, claves o información bancaria. Para evitar caer en este tipo de engaño, la recomendación es ingresar directamente al sitio oficial de la tienda y comprobar su dirección antes de hacer una compra.

El Subprefecto también advirtió sobre las llamadas de falsos ejecutivos bancarios, quienes alertan sobre una supuesta compra sospechosa o un problema con la cuenta. Si durante la llamada solicitan claves, códigos de seguridad o una transferencia, recomendó cortar de inmediato y contactar al banco por sus canales oficiales.

En redes sociales y plataformas de compra y venta, la PDI llamó a desconfiar de ofertas con precios muy por debajo de lo habitual, especialmente si el vendedor pide salir de la plataforma y realizar una transferencia directa para reservar el producto.

“La recomendación principal es simple: no actuar con apuro. Verificar siempre el sitio donde estamos comprando, ingresar directamente a las páginas oficiales y nunca entregar claves o códigos de seguridad a terceros”, recomendó el Subprefecto Castillo.