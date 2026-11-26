Hombre y mujer resultaron lesionados tras agredirse mutuamente con armas blancas en Punta Arenas

Un procedimiento policial se registró en un domicilio de calle José Robert N.º 0412, luego de que Carabineros recibiera un llamado alertando sobre una agresión entre un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes habrían utilizado armas blancas tipo cuchillo.

Al llegar al inmueble, el personal policial encontró a los dos involucrados con lesiones visibles. En el lugar, la mujer se encontraba retenida por un tercero, quien estaba prestando auxilio al hombre lesionado.

De acuerdo con el relato de este testigo, ambos habrían protagonizado inicialmente una discusión que posteriormente derivó en una agresión mutua con armas blancas.

Debido a las lesiones que presentaban y a que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, fueron trasladados hasta un centro asistencial para recibir atención médica.

Carabineros mantiene el procedimiento en desarrollo y realiza las diligencias correspondientes para establecer la dinámica de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.